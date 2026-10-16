studiantes de La Plata enfrentará este jueves 15 de octubre a Flamengo por el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio Jorge Luis Hirschi, conocido como UNO, donde el conjunto argentino buscará hacerse fuerte como local y conseguir una ventaja de cara a la revancha que se disputará en Brasil. El partido tendrá el arbitraje del paraguayo Juan Gabriel Benítez y será televisado por Telefe, Fox Sports y Disney+.

El equipo dirigido por Alexander Medina llega a esta instancia después de eliminar a Corinthians en los cuartos de final y mantiene la ilusión de conquistar su quinta Copa Libertadores. Enfrente estará Flamengo, vigente campeón del certamen y uno de los equipos más importantes del continente, que intentará conseguir un resultado favorable antes de definir la serie en Río de Janeiro.

El enfrentamiento tendrá un condimento especial para Estudiantes, ya que buscará tomarse revancha de lo ocurrido en la edición anterior, cuando Flamengo lo eliminó por penales en los cuartos de final. Esta vez, ambos equipos se cruzarán por un lugar en la gran final.

Las bajas de Estudiantes y Flamengo para la semifinal

El conjunto platense afrontará el compromiso con ausencias importantes en defensa. Leandro González Pirez y Tomás Palacios deberán cumplir sus respectivas suspensiones, mientras que Marcos Rojo tampoco podrá participar luego de que la Conmebol rechazara su inscripción para esta instancia del torneo.

Ante este panorama, Medina deberá reorganizar la última línea y apostar por una formación que le permita contener el poder ofensivo del conjunto brasileño.

Por su parte, Flamengo también llega con bajas importantes. Giorgian de Arrascaeta continúa recuperándose de una lesión, Danilo no estará disponible por una intervención quirúrgica y Jorginho deberá cumplir una fecha de suspensión.

A pesar de estas ausencias, el equipo dirigido por Leonardo Jardim cuenta con futbolistas de jerarquía internacional, entre ellos el arquero argentino Agustín Rossi, Lucas Paquetá y Bruno Henrique.

A qué hora juega Estudiantes contra Flamengo y dónde verlo

El encuentro se disputará este jueves 15 de octubre desde las 21.30, en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata.

La transmisión estará disponible por Telefe, Fox Sports y la plataforma Disney+ para quienes cuenten con la suscripción correspondiente.

La revancha se jugará el jueves 22 de octubre, también a las 21.30, en Brasil. El ganador de la serie avanzará a la final de la Copa Libertadores, donde se enfrentará al vencedor del cruce entre Palmeiras y Fluminense.

Las formaciones de Estudiantes y Flamengo

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Lucas Paquetá, Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Jorge Carrascal, Bruno Henrique y Samuel Lino. DT: Leonardo Jardim.