Una mochila que ya no se utiliza, una cartuchera olvidada o un cuaderno con hojas disponibles pueden convertirse en una oportunidad para otro niño. Bajo esa premisa, el Cuerpo de Voluntarias de Pediatría del Hospital Público (Cuvhoni), junto con el grupo Creando Acciones Solidarias (CAS) del Colegio Central Universitario, puso en marcha una campaña de recolección de útiles escolares en San Juan. La iniciativa busca darles una segunda vida a los materiales y preparar kits que serán entregados a las familias de niños hospitalizados de cara al próximo ciclo lectivo.

Cristina Recio, presidenta de Cuvhoni, explicó a DIARIO HUARPE que la propuesta surgió ante las dificultades que enfrentan muchas familias para conseguir materiales escolares mientras acompañan a sus hijos durante una internación.

"Nosotros lo que tratamos es de contener a la mami y al niño que está hospitalizado desde lo afectivo, una escucha comprensiva, atentas a sus necesidades", expresó Recio.

La referente señaló que, además del acompañamiento emocional, las voluntarias procuran cubrir necesidades materiales mediante donaciones. Entre los elementos que entregan se encuentran pañales, productos de higiene personal, ropa, calzado, juguetes, libros y materiales para colorear.

En ese contexto surgió la propuesta de recuperar útiles escolares que todavía pueden utilizarse. La campaña comenzó el año pasado y busca facilitar a las familias el acceso a los materiales necesarios para que sus hijos puedan continuar sus estudios.

Recio explicó que, durante febrero, muchas madres permanecen acompañando a sus hijos internados y no cuentan con tiempo suficiente para realizar las compras escolares. Frente a esta realidad, desde la organización preparan kits con mochilas y útiles donados en buenas condiciones. "Nosotros le damos a esa mamá un kit escolar con mochila, con todo lo que donen en perfectas condiciones", destacó.

Cuvoni lleva 31 años acompañando a pacientes pediátricos y sus familias. Actualmente, cuenta con 40 voluntarias que desarrollan tareas en el Hospital Rawson, principalmente en pediatría, neonatología, maternidad y cirugía. Además, desde hace aproximadamente un año, extendieron su trabajo al Hospital Marcial Quiroga.

El Central Universitario se suma a la campaña solidaria

Desde el grupo Creando Acciones Solidarias (CAS) del Colegio Central Universitario decidieron acompañar la propuesta y convocar no solo a los estudiantes, sino también a docentes, familias y a toda la comunidad sanjuanina.

Fernanda García, integrante de la iniciativa, explicó que durante todo noviembre habrá una caja destinada a recibir donaciones en uno de los pasillos de la institución. "La idea es invitar a la comunidad educativa, estudiantes y a la comunidad en general a compartir con nosotros útiles escolares que pueden ser nuevos o usados, pero que estén en buenas condiciones", expresó.

La convocatoria contempla mochilas, cartucheras, lápices, marcadores, cuadernos, bolsos, guardapolvos y cualquier otro elemento que pueda resultar útil para un niño en edad escolar.

Micaela Díaz, una de las estudiantes que participa en CAS, destacó la importancia de compartir aquellos materiales que ya no se utilizan, pero que todavía se encuentran en buenas condiciones. "Hay cosas que usaba en la primaria y que en esta etapa ya no las uso porque crecemos. En vez de tirarlas, podemos compartirlas con otra gente", expresó, resaltando que estos elementos pueden tener una segunda oportunidad y ayudar a otros niños.

Como incentivo para fomentar la participación, la Secretaría de Bienestar de la Universidad organizará un concurso interno entre los cursos del colegio. El grupo que reúna la mayor cantidad de donaciones recibirá una merienda para aproximadamente 30 alumnos.

Dónde donar

La campaña permanecerá vigente durante todo noviembre y está abierta a cualquier persona que desee colaborar, independientemente de que forme parte o no de la comunidad educativa del Central Universitario.

Las donaciones se reciben en las instalaciones del colegio, durante su horario de funcionamiento, de 7:40 a 18:40. Quienes no pertenezcan a la institución podrán acercarse a la entrada y entregar los materiales al personal de seguridad, que se encargará de hacerlos llegar al espacio de recolección.

Desde la organización remarcaron que no es necesario comprar materiales nuevos: los útiles usados también son bienvenidos, siempre que se encuentren en buenas condiciones para que otro niño pueda aprovecharlos.

De esta manera, la propuesta busca transformar materiales escolares que ya no se utilizan en una ayuda concreta para las familias que atraviesan una internación, al tiempo que promueve la solidaridad entre los estudiantes sanjuaninos.