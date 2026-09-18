Estudiantes de La Plata avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores 2026 después de eliminar a Corinthians y ahora enfrentará a Flamengo. El equipo brasileño selló su clasificación tras dejar en el camino a Independiente del Valle.

El Pincha había empatado 1-1 en la ida disputada en La Plata y luego consiguió una victoria por 1-0 en Brasil. Con ese resultado, el conjunto argentino cerró la serie con un global de 2-1.

La otra semifinal

La otra llave tendrá un cruce íntegramente brasileño entre Fluminense y Palmeiras. Fluminense eliminó a Platense, mientras que Palmeiras dejó afuera a Liga de Quito mediante una definición por penales después de que la serie terminara igualada.

De esta manera, la Copa Libertadores tendrá al menos un equipo brasileño en la final. Palmeiras y Flamengo quedaron ubicados en lados opuestos del cuadro y solamente podrían enfrentarse nuevamente en el partido decisivo.

Cuándo se jugarán las semifinales

Las semifinales serán a ida y vuelta y están programadas para octubre. Los encuentros de ida se disputarán entre el 13 y el 15 de octubre, mientras que las revanchas serán entre el 20 y el 22 del mismo mes.

La gran final de la Copa Libertadores 2026 está prevista para el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Estudiantes buscará avanzar a esa instancia frente a Flamengo.