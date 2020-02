Estudiantes va por su primer triunfo en su nueva cancha ante Unión

Estudiantes de La Plata, que ha provocado una gran expectativa con la contratación de Javier Mascherano y la reciente de Marcos Rojo, buscará hoy ganar su primer partido en su nuevo estadio cuando reciba a Unión, en la continuidad de la 18va. fecha de la Superliga,



El cotejo se jugará en la nueva cancha del club platense desde las 19.40, con el arbitraje de Germán Delfino y televisado por TNT Sports.



Estudiantes, que en la reanudación igualó como visitante ante San Lorenzo, es uno de los equipos que mejor se reforzó con Mascherano, Rojo (hoy llegó al país proveniente de Manchester United) y el delantero uruguayo Martín Cauteruccio.



En el empate ante San Lorenzo el equipo no tuvo una actuación para el recuerdo pero el punto sumado fue valioso. Ahora busca el primer triunfo en su nuevo y moderno estadio ya que sólo jugó ante Atlético Tucumán (el 30 de noviembre pasado) e igualó 1-1.



Unión, que no tiene problemas con el descenso, ganó siete de los últimos nueve puntos y ya piensa en el debut en la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro de Brasil (el jueves próximo de local), luego de haber vencido en su anterior presentación a Argentinos Juniors.



En el "pincha" el DT Gabriel Milito duda entre Iván Gómes o Enzo Kalinski en la zona media y en la ofensiva entre Mateo Retegui (ingresó y le hizo el gol a San Lorenzo) o Diego García; mientras que Leonardo Madelon no haría cambios en el equipo santafesino.



En el historial profesional jugaron 60 veces, con 29 triunfos del equipo platense, 10 de Unión y 21 empates.