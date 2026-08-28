Estudiantes de La Plata venció 3-1 a Barracas Central y consiguió la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. El Pincha se impuso en el estadio Norberto Tomaghello, en Florencio Varela, y continúa con vida en otro de los frentes que disputa durante la temporada.

El encuentro tuvo su primera polémica a los 25 minutos del primer tiempo. Baltasar Rodríguez había convertido para Estudiantes, pero el árbitro Nicolás Ramírez fue llamado por el VAR para revisar una infracción previa de Santiago Núñez sobre Norberto Briasco. Tras observar la acción, decidió anular el tanto.

Sin embargo, el conjunto platense encontró la ventaja antes del descanso. A los 39 minutos, Eros Mancuso avanzó por el sector derecho y envió la pelota al área. Kevin Jappert intentó despejar, pero terminó enviándola contra su propio arco para establecer el 1-0.

Estudiantes golpeó nuevamente apenas comenzó el complemento. A los seis minutos, Baltasar Rodríguez tuvo revancha después del gol anulado y convirtió el 2-0 tras aprovechar un centro desde la izquierda. La pelota sufrió un leve desvío en Rodrigo Insua antes de ingresar. Fue, además, el primer gol del ex-Racing con la camiseta del Pincha.

Barracas reaccionó sobre el final. A los 38 minutos, Norberto Briasco marcó el descuento y puso suspenso a la definición. Los futbolistas de Estudiantes reclamaron una supuesta mano del ex-Boca durante la acción, pero el tanto fue convalidado.

El Guapo fue en busca del empate y obligó al conjunto platense a defender la ventaja durante los minutos finales. Sin embargo, cuando Barracas presionaba, apareció Guido Carrillo para sentenciar la historia.

A los 42 minutos, el delantero conectó de cabeza y estableció el 3-1 definitivo, resultado que aseguró la clasificación del equipo platense.

Con esta victoria, Estudiantes se instaló entre los ocho mejores de la Copa Argentina 2026 y ahora espera por su próximo rival. En los cuartos de final deberá enfrentar al ganador del cruce entre Platense e Instituto de Córdoba.

El Pincha continúa así su camino en el certamen que ya conquistó en 2023 y mantiene abiertas sus aspiraciones en otra competencia durante una temporada en la que también alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores.