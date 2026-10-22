Flamengo recibirá este jueves 22 de octubre a Estudiantes de La Plata en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se disputará desde las 21.30 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, después del empate sin goles registrado en el partido de ida en La Plata.

La serie permanece abierta y el ganador conseguirá el pase a la final del máximo certamen continental, donde ya espera Palmeiras. Si vuelven a igualar en el resultado global, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales.

Estudiantes busca dar el golpe en Brasil

El equipo argentino empató 0 a 0 como local en el primer encuentro, en un partido en el que intentó aprovechar la ventaja de jugar ante su público. Ahora deberá buscar la clasificación en territorio brasileño frente a un Flamengo que se mantiene invicto en la competencia.

El Pincha necesita ganar para avanzar directamente a la final, mientras que un nuevo empate obligará a resolver la serie desde los doce pasos. El encuentro representa una oportunidad para que el conjunto platense vuelva a disputar una definición continental.

Flamengo quiere hacerse fuerte en el Maracaná

El equipo brasileño buscará aprovechar la localía para sellar su clasificación ante su público y acercarse a una nueva final de la Libertadores. En la ida, pese a las dificultades para imponer su juego, consiguió sostener el empate y dejó la definición abierta para la revancha.

El ganador se enfrentará a Palmeiras en la final del torneo, programada para el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. De esta manera, el partido en Río de Janeiro determinará al segundo finalista de la edición 2026.

Horario y dónde ver el partido

El encuentro entre Flamengo y Estudiantes comenzará a las 21.30 de Argentina, en el estadio Maracaná. La transmisión para el público argentino está prevista por ESPN y Disney+, según la programación televisiva del certamen.