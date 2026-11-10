El gobernador Martín Llaryora encabezará la comitiva oficial encargada de darle la bienvenida al papa León XIV tras su arribo al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella de la provincia de Córdoba.

La recepción oficial contará además con la presencia del intendente de la ciudad capital, Daniel Passerini, y del arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi, en un marco institucional diseñado para reflejar la calidez comunitaria, la inclusión social y la riqueza educativa de toda la provincia.

El acto de recibimiento destacará por la participación activa de alumnos de nivel primario y secundario pertenecientes a escuelas públicas rurales de alta montaña y de la capital cordobesa, junto con delegaciones de organizaciones abocadas a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

Entre las comunidades educativas representadas estarán los estudiantes de la Escuela Ceferino Namuncurá —situada en las Altas Cumbres a 2.400 metros sobre el nivel del mar—, los alumnos de la Escuela Nuestra Señora del Valle —ubicada en el paraje Los Gigantes, en las Sierras Grandes, a 1.800 metros de altura— y los representantes de la Escuela República del Perú de la capital provincial.

La integración social tendrá un rol protagónico en la pista aérea a través de una comitiva especial coordinada por la Dirección General de Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Esta comitiva estará integrada por representantes de instituciones locales como la Fundación Pique Libre, Fundación Superadaptados, Instituto IRAM, la Pequeña Obra Divina Providencia Cottolengo Don Orione, Fundación Beatriz Ramseyer, Körper Psicomotricidad y el Centro Integral de Desarrollo Humano Asociación Civil.

El marco artístico y musical de la ceremonia estará a cargo del coro de adolescentes del Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo Zipoli, que interpretará un repertorio ceremonial de música sacra.

La propuesta coral abarcará emblemáticas composiciones universales y virreinales, entre las que se destacan Da Pacem Domine de Charles Gounod, Dona Nobis Pacem de Wolfgang Amadeus Mozart, Hallelujah de Georg Friedrich Händel, Gloria de Alberto Dono y el histórico himno barroco andino en quechua Hanac Pachap Cussicuinin.

Como cierre del protocolo de bienvenida, los niños cordobeses presentes le entregarán al Pontífice una ofrenda simbólica cargada de identidad regional: un puñado de hierbas aromáticas traídas directamente desde la localidad de San Pedro, en el valle de Traslasierra, sede del tradicional Festival de los Cultivos Aromáticos, expresando así el afecto y el respeto del pueblo cordobés ante la llegada del Santo Padre.