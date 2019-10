Estudiantes y Huracán no se sacaron ventaja en La Plata por la Superliga

Estudiantes de La Plata y Huracán empataron esta tarde sin goles, en un pálido cotejo válido por la novena fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). El encuentro se jugó en el estadio Ciudad de La Plata y fue arbitrado por Facundo Tello. En Estudiantes debutó Darío Sarmiento, quien con 16 años y seis meses se transformó en el jugador más joven en debutar en la Primera División del club platense. El primer tiempo fue muy flojo, donde Estudiantes intentó pero no pudo, mientras Huracán solamente especuló. Los dirigidos por Gabriel Milito tuvieron la iniciativa pero carecieron de lucidez y precisión. A los 10m. un cabezazo de Jonathan Schunke, tras un tiro libre de Manuel Castro, se fue apenas afuera. A los 14m. cabeceó Federico González en un tiro de equina y el arquero Antony Silva contuvo sin problemas. Más tarde, un remate del apuntado Castro no llevó demasiado riesgo. Huracán casi lo encuentra en el final, cuando -tras un tiro de esquina- el paraguayo Saúl Salcedo ganó por arriba y la pelota dio en el palo derecho del arquero Mariano Andújar. En el complemento, Estudiantes buscó sin claridad y estuvo lleno de impotencia. A los 11m., Diego García, en la única jugada colectiva, habilitó a Gonzalez y el delantero Mateo Retegui no alcanzó a empujarla. Mientras que a los 20m. lo tuvo García, con el arco libre, pero no le pudo pegar a la pelota. Huracán solamente llegó con un centro, donde Andujar salió mal. Un rato más tarde tanto Andrés Chávez como Fernando Coniglio demoraron sendas réplicas. = Síntesis = Estudiantes (La Plata): Mariano Andujar; Nazareno Colombo, Jonathan Schunke y Gonzalo Jara; Manuel Castro, Juan Fuentes, Iván Gómez y Mauro Rosales; Diego García, Gastón Fernández y Federico González. DT Gabriel Milito. Huracán: Antony Silva; Carlos Araujo, Saúl Salcedo, Lucas Metolla y César Ibáñez; Norberto Briasco, Mariano Bareiro, Mauro Bogado y Rodrigo Gómez; Juan Garro y Andrés Chávez. DT: Nestor Apuzzo. Cambios en el segundo tiempo: 10m. Mateo Retegui por Fernández (E), 22m. Darío Sarmiento por García (E) y Fernando Coniglio por Garro (H), 25m. Iván Erquiaga por Rosales (E), 29m. Adrián Calello por Bogado (H) y 32m. Walter Pérez por Ibáñez (H). Amonestados: Iván Gómez, Federico González, Juan Fuentes, Colombo (E). Estadio: Ciudad de La Plata. Árbitro: Facundo Tello.