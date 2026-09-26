Estudiantes y Rosario Central se enfrentarán este sábado desde las 16 por la final de la Supercopa Internacional 2026, en un partido que tendrá como escenario el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El encuentro pondrá frente a frente al ganador del Trofeo de Campeones 2025 y al equipo que terminó primero en la Tabla Anual de ese año.

La definición llega después de una serie de cruces que aumentaron la tensión entre ambos clubes. El antecedente más recordado ocurrió cuando Estudiantes recibió a Rosario Central con un pasillo realizado de espaldas y sin aplausos, luego del reconocimiento del Canalla como campeón de la Liga Profesional 2025. Desde entonces, los enfrentamientos entre ambos quedaron marcados por ese episodio.

Ahora, ambos tendrán nuevamente un título en juego y buscarán cerrar la historia dentro de la cancha.

Cómo llegan Estudiantes y Rosario Central

Estudiantes accedió a la Supercopa Internacional después de conquistar el Trofeo de Campeones 2025. En aquella final derrotó 2-1 a Platense con dos goles de Lucas Alario.

El equipo dirigido por Alexander Medina afronta, además, una temporada con varios frentes abiertos. Continúa en carrera en la Copa Argentina y tiene por delante las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo. Para esta final no podrá contar con Joaquín Correa ni Tiago Palacios, mientras que Tomás Palacios estará disponible tras haber integrado la convocatoria de la Selección argentina.

Rosario Central llegó a la definición por haber terminado primero en la Tabla Anual 2025, con 66 puntos. El equipo de Jorge Almirón atraviesa además un buen momento en el Clausura 2026 y llega después de conseguir dos victorias consecutivas.

Para el Canalla no estarán Alan Rodríguez, por lesión, ni Jaminton Campaz y Vicente Pizarro, convocados por las selecciones de Colombia y Chile, respectivamente.

Las probables formaciones

Estudiantes formaría con Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Alexis Castro, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Baltasar Rodríguez, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. El entrenador es Alexander Medina.

Rosario Central saldría con Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Federico Navarro; Gaspar Duarte o Elías Verón, Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Enzo Copetti. Jorge Almirón estará al frente del equipo.

Hora, TV y árbitro

La final comenzará a las 16 y será transmitida por ESPN Premium y D Sports. También podrá seguirse mediante las plataformas digitales asociadas a esos servicios.

Darío Herrera será el árbitro principal, mientras que Jorge Baliño estará a cargo del VAR. En caso de empate después de los 90 minutos, habrá un tiempo suplementario de 30 minutos y, si persiste la igualdad, la definición será mediante penales, según el reglamento de la competencia.

El Estadio Madre de Ciudades será entonces el escenario de una final que, además del título, volverá a poner frente a frente a dos equipos que llegan con un antecedente reciente que todavía forma parte de la previa.