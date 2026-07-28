Las bajas temperaturas del invierno impulsan el uso de estufas eléctricas y caloventores en miles de hogares. Si bien estos equipos ofrecen una solución rápida para calefaccionar los ambientes, también figuran entre los electrodomésticos de mayor consumo energético.

Por ese motivo, especialistas en eficiencia energética recomiendan utilizarlos de manera estratégica para mantener una temperatura confortable sin generar un impacto excesivo en la factura de electricidad.

Según las recomendaciones, una estufa eléctrica no debería permanecer encendida de forma continua durante más de tres o cuatro horas por día en cada ambiente. Superar ese tiempo incrementa considerablemente el consumo eléctrico del hogar.

Cómo ahorrar sin pasar frío

En lugar de mantener el equipo funcionando durante toda la jornada, los expertos aconsejan utilizarlo en intervalos de entre 45 y 60 minutos.

Una vez que el ambiente alcanza una temperatura agradable, lo ideal es apagar la estufa o dejar que el termostato automático regule su funcionamiento para mantener el calor con un menor consumo de energía.

También advierten que aumentar excesivamente la temperatura no acelera el calentamiento del ambiente y solo provoca un mayor gasto eléctrico.

Consejos para reducir el consumo

Para mejorar el rendimiento de la calefacción y ahorrar energía, los especialistas recomiendan:

Mantener la temperatura del ambiente alrededor de 20 °C, considerada suficiente para garantizar el confort.

Cerrar las puertas de los ambientes que no se estén utilizando para concentrar el calor en los espacios ocupados.

Evitar filtraciones de aire frío sellando correctamente puertas y ventanas, lo que ayuda a conservar la temperatura interior y reduce el tiempo de funcionamiento de la estufa.

Aplicar estas medidas permite aprovechar mejor la calefacción eléctrica durante el invierno, disminuir el consumo energético y reducir el impacto en la factura de luz sin resignar comodidad.