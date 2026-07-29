Walter Gallardo, uno de los pilotos con mayor experiencia de la aviación sanjuanina, analizó el accidente del helicóptero Bell 412 ocurrido en Valle Fértil y aseguró que la aeronave se encontraba a pocos minutos de superar el sector más complejo del recorrido cuando se produjo el impacto.

Gallardo acumuló cerca de cuatro décadas de trayectoria como piloto de la Dirección Provincial de Aeronáutica. Durante su carrera realizó cientos de vuelos oficiales sobre la cordillera sanjuanina y fue piloto de distintos gobiernos provinciales. En declaraciones al portal San Juan Hoy, sostuvo que el helicóptero ya estaba próximo a dejar atrás la zona montañosa.

"Estaban muy cerca de llegar a la zona plana del Valle de la Luna", afirmó al reconstruir el trayecto que realizaba la aeronave antes del siniestro.

El Bell 412 se accidentó este miércoles en Valle Fértil y provocó la muerte de sus siete ocupantes. Las causas del hecho son investigadas por la Justicia Federal y los organismos técnicos especializados en accidentes aéreos.

El clima cambió durante el vuelo

Gallardo explicó que el helicóptero habría despegado desde San Juan con condiciones meteorológicas favorables, pero que el escenario comenzó a modificarse a medida que avanzaba hacia Valle Fértil.

Según señaló, la nubosidad descendió sobre las sierras y redujo la visibilidad, una situación que obliga a los pilotos a buscar quebradas o pasos naturales para atravesar el cordón montañoso y continuar hacia zonas más despejadas.

En ese contexto, sostuvo que la aeronave ya estaba muy próxima a ingresar al sector plano del Parque Provincial Ischigualasto, donde habitualmente las condiciones de vuelo mejoran.

El experimentado piloto también descartó que el viento Zonda haya sido un factor determinante en el accidente, al considerar que ese fenómeno meteorológico no se registraba en la zona al momento del vuelo.

Sin conclusiones

Pese a su análisis del recorrido, Gallardo evitó sacar conclusiones sobre las causas del accidente y destacó la experiencia del piloto Matías Valenzuela, a quien describió como un conocedor de ese tipo de vuelos.

"No sé qué pudo haber pasado", expresó. En ese sentido, no descartó que un desperfecto mecánico pudiera haber tenido incidencia en el desenlace, aunque insistió en que esa posibilidad sólo podrá ser confirmada o descartada mediante las pericias.

Finalmente, pidió prudencia hasta que concluya la investigación técnica.

"Por ahora todo son hipótesis", concluyó el piloto, quien remarcó que será el análisis de los restos del helicóptero y de las evidencias reunidas por los investigadores el que permitirá establecer qué ocurrió durante los últimos minutos del vuelo.