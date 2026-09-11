Estuvieron a punto de separarse y ella se "arrastró" para que no la dejara

El enfrentamiento entre Yanina Latorre y Elina Costantini sumó un capítulo de alto impacto mediático. Luego de un tenso cruce presenciado en la gala de la Fundación Paolini, donde la conductora denunció agresiones físicas durante el evento, la comunicadora sacó a la luz detalles inéditos sobre la intimidad y los manejos dentro del matrimonio de la modelo con el empresario y fundador del MALBA, Eduardo Costantini.

Al aire del programa SQP, la presentadora fue contundente respecto al rol que ejerce la modelo en el entorno de su esposo. Latorre afirmó que la esposa del magnate "se percibe la dueña de Frida Kahlo" y que busca terminar como vicepresidenta del museo. Según su relato, el entorno de él, amigos, familia e hijos, "no puede entender cómo un tipo tan brillante, tan inteligente y tan bueno en los negocios está totalmente captado y dominado".

En ese contexto, la comunicadora detalló un episodio que desencadenó un quiebre en la pareja hace aproximadamente 2 años, coincidiendo con el anuncio del embarazo de la modelo. De acuerdo con la información brindada en televisión, "cuando ella quedó embarazada, tuvieron una crisis fuerte porque el tipo se dio cuenta de que nadie lo felicitaba y no le llegaban mensajes, lo que le pareció raro".

Esta llamativa falta de interacciones impulsó al desarrollador inmobiliario a revisar de cerca sus dispositivos personales. En ese momento descubrió una maniobra inesperada en su teléfono celular: "cuando fue a su celular, tenía todos los contactos bloqueados y las conversaciones borradas", reveló la conductora al describir el hecho que desató el conflicto familiar.

El hallazgo generó una ruptura inmediata en la pareja. Según las declaraciones presentadas al aire, "él la dejó, ella le rogó, se arrastró y volvieron". Esta serie de revelaciones sostiene la postura de Latorre, quien insiste en calificar a la modelo como una persona "mala y oscura" dentro del ambiente mediático.