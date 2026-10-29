Estuvo 16 años con un galán, le fue infiel y ahora presume a su nuevo novio

Gimena Accardi transita un momento de plena renovación personal y sentimental tras confirmar el final de su relación de 16 años con Nico Vázquez. La actriz muestra en las redes sociales una actitud completamente distinta a la de su etapa anterior, apostando por la alegría y la motivación.

Este cambio radical en su vida incluye un romance con el artista Joaquín Cordovero, conocido popularmente como Seven Kane, quien tiene 27 años. La actriz comparte diversos contenidos audiovisuales donde se la observa bailando y disfrutando de su presente con total libertad.

La separación de la pareja sorprendió al medio artístico debido a los años que llevaban juntos y a la forma en que se sucedieron los hechos tras la ruptura. En su momento, Gimena Accardi asumió públicamente haber cometido una infidelidad antes de que tomaran caminos separados de forma definitiva.

Actualmente, Nico Vázquez también apostó nuevamente al amor y blanqueó su vínculo con su compañera de elenco Day Fernández. De este modo, ambos protagonistas continúan sus vidas por separado y enfocados en sus respectivos proyectos personales y profesionales.