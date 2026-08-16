Estuvo preso, salió libre hace una semana y lo agarraron robando en Capital

Un joven de 26 años con un amplio historial delictivo fue detenido durante la mañana de este viernes en el departamento Capital. El hecho ocurrió en una vivienda en fase de refacción ubicada en la zona de Villa Juan Jufré, en el sector de Concepción.

El operativo se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de un extraño en el domicilio situado sobre calle Aberastain, entre Circunvalación y Monteagudo. Al llegar al lugar, los efectivos de la comisaría segunda comprobaron que el sospechoso ingresó al predio mediante escalamiento para sustraer pertenencias.

Ante el intento de escape, la policía desplegó un operativo cerrojo en las inmediaciones. Finalmente, lograron interceptar al individuo cuando intentaba huir hacia calle Caseros. Al revisar sus pertenencias, encontraron una mochila con diversas herramientas y elementos robados de la obra, los cuales fueron secuestrados.

Desde las fuerzas de seguridad señalaron que el implicado había recuperado su libertad hace apenas siete días. En aquella oportunidad, fue arrestado por el robo de un sillón de jardín en Villa Los Andes. Actualmente, el detenido se encuentra a disposición de la UFI Flagrancia mientras espera su audiencia procesal.