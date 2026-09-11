Estuvo preso, salió libre y cayó otra vez tras vender $172.000.000 en droga

La Justicia Federal impuso una pena de seis años y seis meses de prisión a Leonardo Saavedra tras considerarlo el líder de una red dedicada al comercio de estupefacientes que operaba tanto en la vía pública como en el interior del establecimiento penitenciario. En el mismo trámite, el tribunal resolvió la situación de otros involucrados y dictó la absolución de una mujer imputada en la causa.

La investigación judicial determinó que el principal acusado había recuperado la libertad el 10 de febrero del año pasado. Durante los siete meses posteriores a su salida, la Fiscalía detectó transacciones financieras sospechosas en su billetera virtual por un monto global de $172.000.000, repartidos entre $89.000.000 en ingresos y $83.000.000 en egresos. Mitad de ese dinero se vinculó de manera directa con cinco personas que ya contaban con sentencias por narcotráfico.

El flujo de fondos contrastó de forma sustancial con su situación patrimonial previa, dado que a fines de 2024 registraba un saldo de apenas $16.000. Para el término de 2025, sus activos depositados alcanzaban los $3.300.000, sumados a la titularidad de diversos vehículos y bienes.

El Tribunal Oral Criminal Federal, integrado por los jueces Hugo Echegaray, Daniel Doffo y Eliana Rattá, dictó además una condena de cuatro años de cárcel para Carlos Ormeño, considerado partícipe secundario en las maniobras de distribución desarrolladas desde el interior del recinto carcelario. Por su parte, Sonia Ontiveros resultó absuelta por el beneficio de la duda, tras ser juzgada por el préstamo de cuentas digitales a su hijo Franco Escoda, castigado con cuatro años y cuatro meses de prisión, y a su nuera, quien permanece en condición de prófuga.

Las actuaciones determinaron que el cabecilla utilizaba a su pareja, Tania Rojas, como nexo operativo directo. La mujer recibió una sanción de cinco años de prisión bajo modalidad domiciliaria por encontrarse en estado de gravidez. En tanto, su hermana Rocío Rojas fue condenada a seis años con el mismo régimen por registrar hijos menores a cargo; a ella se la señaló como la encargada de ingresar los estupefacientes al Penal, lugar donde abastecía a su pareja, el propio Ormeño.

La causa sumó previamente otros 10 condenados mediante juicios abreviados. Entre ellos figura Sebastián Humberto Tobal, sancionado con seis años de prisión tras el hallazgo de comprimidos en su celda. Tobal ya cumplía una pena de 20 años por un homicidio ocurrido en enero de 2015. Su pareja, María Fernanda Ormeño, recibió una pena idéntica con prisión domiciliaria luego de un allanamiento donde se incautaron 425 gramos de marihuana, una pistola 9 milímetros, fármacos y nueve teléfonos celulares.

La estructura se completaba con operaciones en diversos barrios a través de transferencias que alcanzaron los $18.000.000 con una mujer de apellido Luna, además de coordinaciones con Daniel Reynaldo Sánchez, sentenciado a dos años en suspenso, y un hombre identificado como Garrido.

Entre los internos del servicio penitenciario que sumaron nuevas sanciones se encuentran Martín Chávez Ganga, con una pena de cuatro años que derivó en unificado final de seis años; Cristian Latorre, condenado a cuatro años; Leonardo Arias, sancionado con tres años; y Ricardo Morales, quien recibió dos años y tres meses de ejecución condicional.