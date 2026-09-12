Una joven española sorprendió en las redes sociales al contar qué experimentó durante el mes que permaneció en coma. Kenya Moreno aseguró que, aunque no podía moverse ni comunicarse, escuchaba parte de lo que ocurría a su alrededor y hasta podía percibir algunas sensaciones dentro de la habitación del hospital.

Su historia se volvió viral después de que publicara un video en TikTok respondiendo preguntas sobre aquella internación. Si bien no reveló por qué había quedado en coma, recordó particularmente una decisión de su madre que terminó acompañándola durante prácticamente todo ese período.

La mujer le reproducía una y otra vez “Lo mejor está por venir”, una canción de Gemeliers que por entonces era una de las favoritas de Kenya. Lo que su mamá desconocía era que su hija podía escucharla.

“Era una tortura”

La joven explicó que la canción sonó tantas veces durante aquel mes que incluso comenzó a aparecer en los sueños que tenía mientras permanecía inconsciente.

“Mi madre me puso en bucle una canción durante un mes. Me la sé de memoria. Era una tortura”, relató al recordar aquella experiencia.

Según contó, sus familiares desconocían que pudiera percibir lo que pasaba a su alrededor. Sin embargo, Kenya aclaró que se trata únicamente de su experiencia y que no significa que todas las personas que permanecen en coma tengan el mismo nivel de percepción.

La otra sensación que recuerda del coma

La música no fue lo único que quedó grabado en su memoria. Kenya afirmó que durante la internación también sintió mucho frío, pese a que no podía moverse ni avisarles a quienes estaban a su lado.

Después de que despertó, su madre incluso consultó al personal médico si era posible que hubiera sentido la temperatura mientras estaba inconsciente. Más allá de la respuesta que recibió, la joven aseguró que aquella sensación de frío permanece entre sus recuerdos más claros de ese mes.

El caso generó repercusión en redes sociales por el particular relato de Kenya sobre aquello que asegura haber escuchado y sentido mientras permanecía en coma.