Tomás Martín Etcheverry consiguió una importante victoria en el Masters 1000 de París al derrotar al ruso Andrey Rublev en un partido muy disputado. El tenista argentino se impuso por 6-4, 6-7 (4) y 7-6 (3), cortó una racha de seis derrotas consecutivas y avanzó a la segunda ronda del certamen.

El encuentro se extendió durante aproximadamente tres horas y tuvo momentos de mucha paridad entre ambos jugadores. El platense logró sostener su nivel en los momentos decisivos y terminó consiguiendo un triunfo que necesitaba para recuperar confianza.

Un partido definido en el tie-break

Etcheverry comenzó mejor y se quedó con el primer set por 6-4, pero Rublev reaccionó en el segundo parcial y logró llevar la definición al tie-break. El ruso se impuso en ese desempate y obligó al argentino a disputar un tercer set para definir al ganador.

En el parcial definitivo ninguno consiguió establecer una diferencia clara y el partido volvió a resolverse mediante un desempate. Allí, Etcheverry mostró mayor firmeza y cerró el encuentro por 7-3 para quedarse con la victoria.

El fin de una racha negativa

El triunfo representó un desahogo para el argentino, que llegaba al torneo parisino después de seis derrotas consecutivas. Su última victoria había sido en el US Open, por lo que el resultado le permitió recuperar terreno y avanzar en uno de los últimos grandes torneos de la temporada.

Con este resultado, Etcheverry se metió en la segunda ronda del Masters 1000 de París. En la próxima instancia tendrá como rival al australiano Alex de Miñaur, en otro desafío para continuar su recorrido en el certamen.