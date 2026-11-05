Tomás Etcheverry quedó eliminado del Masters 1000 de París tras perder ante el australiano Rinky Hijikata por 2-6, 6-3 y 7-5. El argentino comenzó con un buen nivel, se llevó el primer set, pero no pudo sostener la ventaja y terminó despidiéndose en los octavos de final.

El tenista platense llegaba a este encuentro después de conseguir uno de los triunfos más importantes de su carrera ante Alex de Miñaur, número nueve del mundo. Esa victoria había significado su primer festejo frente a un jugador ubicado entre los diez mejores del ranking ATP.

Sin embargo, del otro lado tuvo a un rival que venía de protagonizar otra de las grandes sorpresas del certamen. Hijikata había eliminado a Novak Djokovic y volvió a dar un golpe al dejar afuera al argentino.

Quién es Rinky Hijikata, el verdugo de Djokovic y Etcheverry

El australiano tiene 25 años y llegó al cuadro principal de París desde la clasificación. Antes de enfrentar a Etcheverry, había conseguido una victoria resonante ante Djokovic, siete veces campeón del torneo francés.

Hijikata ocupa el puesto 83 del ranking mundial y su mejor ubicación histórica fue el número 62. También cuenta con recorrido en el circuito de dobles, donde alcanzó el puesto 23.

Su actuación en París representa una de las mejores semanas de su carrera en torneos Masters 1000. Tras superar al serbio y al argentino, consiguió avanzar a los cuartos de final del certamen.

Alcaraz avanzó a cuartos sin jugar

La jornada también tuvo como protagonista a Carlos Alcaraz, quien se clasificó directamente a los cuartos de final después de la baja de Matteo Berrettini. El italiano sufrió una lesión en el codo que le impidió presentarse al encuentro correspondiente a los octavos.

Berrettini comunicó que arrastraba dolores en el brazo desde hacía varios días y que se realizaría estudios para conocer el alcance de la lesión. De esta manera, el español avanzó sin disputar el partido y quedó entre los ocho mejores del Masters 1000 de París.

El próximo rival de Alcaraz saldrá del cruce entre el francés Arthur Fils y el estadounidense Taylor Fritz.