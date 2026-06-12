Eugenia Tobal recordó su charla con el Papa tras perder un embarazo

Eugenia Tobal se emocionó al recordar la pérdida del embarazo que esperaba con Nicolás Cabré y su encuentro con el papa Francisco. Durante una charla con Mario Pergolini en el ciclo Otro día perdido, la actriz detalló el contexto de la imagen que recorrió el mundo.

Al respecto, la protagonista relató que "Yo estaba con mis dos hermanos que me estaban abrazando y ese momento no fue buscado". Según explicó, "Nos habíamos ido de viaje como un regalo de hermanos". En ese entonces, "Yo ya tenía casi 40 años y mi mamá nos había hecho una sorpresa: escribió una carta para que podamos estar en la misa".

Tobal recordó que la familia decidió vivir la experiencia de forma genuina y "No quisimos usar celular para hacerlo natural". Sobre el diálogo con el Sumo Pontífice, aclaró que "Cuando empezó a pasar, le hablo a mi hermano y yo lo agarré y le dije eso. Fue algo privado".

No obstante, lamentó la repercusión posterior y señaló que "Lo feo fue que después me leyeron los labios y se supo lo que yo dije". A pesar de la exposición, remarcó sus sentimientos ante el encuentro y afirmó que "A mí me salió del corazón decirle eso, me salió del alma".

Sobre su estado anímico en aquel momento, la actriz confesó que "Yo estaba rota porque a los 36 perdí un embarazo, después estuve sola y no veía mucha visibilidad por delante".

Aquella etapa de su vida estuvo marcada por la búsqueda de un deseo profundo que la acompañó durante años. Tobal concluyó que "El momento era ese porque estábamos todos bien, mi mamá bien, mi papá bien, y me faltaba eso".