Eva Bargiela cruzó a Facundo Moyano tras la nota con Moria Casán: "Mi carrera no depende de él"

Facundo Moyano brindó una polémica entrevista en el programa de Moria Casan y generó un fuerte revuelo mediático por sus declaraciones sobre su expareja. El político aseguró que tuvo una gestión directa para que la modelo ingresara al certamen Bailando 2023, algo que desató la furia de la protagonista al enterarse de sus comentarios.

Al ser consultada por la prensa, Eva Bargiela reaccionó de manera categórica para desligarse de los comentarios de su ex y dejar en claro cómo se maneja en el ambiente profesional. Me separé hace varios años y sigo trabajando, así que mi carrera no depende de él, afirmó la modelo para frenar las especulaciones sobre su trayectoria.

Respecto a su llegada al programa conducido por Marcelo Tinelli, la modelo explicó que el mérito fue estrictamente de su equipo de trabajo. Tengo una mánager espectacular, que es quien me gestionó mi ingreso al Bailando, ella habló personalmente con Marcelo porque yo moría de ganas de estar, detalló al respecto. Además, agregó con firmeza que cada uno se atribuye lo que quiere sobre los logros ajenos.

Durante la conversación, la modelo admitió que le resulta incómodo estar envuelta en este tipo de situaciones públicas, aunque comprende el rol del periodismo. Me encantaría que deje de mencionarme, pero fue parte de mi vida y entiendo que cuando surgen cosas me pregunten, expresó sobre la insistencia de los medios.

Finalmente, se refirió a la delicada situación que atraviesa el entorno del político y pidió evitar los juzgamientos apresurados. Me parece triste, son personas que la están pasando mal, a veces se estigmatizan ciertas situaciones cuando quienes están involucrados son víctimas, si es así. Hay que sacar la carga negativa, sea por el consumo problemático o la violencia de género, concluyó la modelo.