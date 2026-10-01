Eva Bargiela mandó al frente a Gianluca Simeone: "Me debe mil dólares"

Eva Bargiela y Gianluca Simeone quedaron en el centro de la escena mediática tras una divertida revelación de la modelo durante su participación en un programa transmitido por streaming. La pareja había establecido un acuerdo monetario bastante peculiar durante la etapa de gestación de su hijo, pero la suma total jamás fue abonada por el deportista.

La conductora detalló que tomó la iniciativa de fijar ciertas restricciones para su compañero con el objetivo de compartir el proceso de la manera más pareja posible. "Durante mi embarazo le prohibí a Gianluca que tome alcohol y que coma sushi, y si lo hacía tenía una multa que valía 100 dólares", explicó para poner en contexto a la audiencia.

La razón detrás del estricto reglamento tenía que ver con una condición de empatía pura dentro de la pareja. "Si yo no lo podía hacer, él tampoco... estábamos embarazados", justificó su decisión entre risas, dejando en claro que consideraba justo que ambos acataran las mismas privaciones de comida y bebida.

Con el correr de las semanas y la acumulación de infracciones por parte del futbolista, el monto fue creciendo sin parar. "El pozo total fue de mil dólares, no los cobré igual, nunca me los pagó. Quiero decir acá que me debe esa plata", lanzó entre risas frente a la mirada atónita de sus compañeros de mesa.

Para disipar cualquier duda sobre la veracidad del pacto, la modelo aclaró que llevó un registro minucioso de cada uno de los consumos indebidos durante el período de gestación. "Me debe mil dólares en multas que le fui anotando durante los nueve meses de mi embarazo, de por ejemplo, una copa de vino, comer sushi o jamón crudo", detalló para dejar constancia del origen del saldo pendiente.