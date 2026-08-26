La modelo Eva Bargiela captó la atención pública tras describir un llamativo procedimiento de seducción durante su participación en el programa de streaming Que alguien le avise, emitido por el canal La Casa. En pleno estudio, la joven detalló los pasos de la práctica popularmente conocida como agua de tanga y la comparó con la preparación de una infusión tradicional.

Al respecto, la modelo explicó que "El agua de tanga funciona supuestamente así: hervís una tanga usada como si fuese un tecito" y, ante el asombro de los presentes, agregó otro detalle de higiene sobre la preparación al asegurar "Pensá que el agua caliente mata a todos los bichos". Según su relato, este método tiene un propósito exclusivamente sentimental, por lo que aclaró que "Esa agua se la tenés que dar de tomar a tu supuesto enamorado".

La explicación generó un impacto inmediato entre los integrantes del programa. El conductor Nacho Castañares reaccionó con ironía ante el nivel de detalle de la descripción y comentó "Qué informada la señorita Eva Bargiela".

La repercusión de sus dichos se trasladó rápidamente a las plataformas digitales, donde los usuarios expresaron opiniones diversas. Entre los comentarios, una persona manifestó que "Suena gracioso pero las personas que lo hacen les falta amor propio", mientras otra postura discrepó al señalar que "No es gracioso". Además, algunos mensajes especularon sobre la vida privada de la protagonista al interrogar "¿Así lo amarró a Gianluca Simeone?", en tanto que otros prefirieron apelar al humor y escribieron "Con que hagan milanesas fritas alcanza". Asimismo, la desaprobación generalizada se vio reflejada en otra de las publicaciones que resumió la situación con la frase "Qué asco".

Por otra parte, la modelo volvió a quedar en el centro de la escena mediática debido a la relación con su anterior pareja, el sindicalista Facundo Moyano. Al ser consultada por una cronista del programa televisivo SQP por las declaraciones de su exesposo, quien había afirmado públicamente que el término de esposa le quedaba grande a sus antiguas compañeras, Bargiela reaccionó con sorpresa y expresó "Ah, no, no".

Acto seguido, la entrevistada optó por desmarcarse de las críticas y de la situación actual del dirigente. "Yo sé que él está pasando un mal momento y no es mi estilo hacer leña del árbol caído. Yo, para limpiarme a mí, no necesito tirarle tierra a nadie. ¿Será una sensación suya? No sé", manifestó. A su vez, defendió el rol que desempeñó durante el noviazgo y el matrimonio al asegurar "En todas mis relaciones siempre fui muy buena pareja" y remarcó que "Obviamente habré tenido errores, como todos, pero siempre traté de ser la mejor compañera posible. No sé si del otro lado pueden decir lo mismo".

Con el fin de evitar polémicas, la joven intentó dar por cerrado el tema y afirmó "No me interesa hablar del tema". Sin embargo, frente a los comentarios que sugerían dificultades económicas durante su separación, Bargiela destacó el desconocimiento general sobre la ruptura y sostuvo que "La gente cree que se sabe todo lo que pasó en esa relación y la verdad es que no se sabe ni el uno por ciento".

La modelo también especificó las vías mediante las cuales canalizó los conflictos derivados del divorcio al explicar que "Todo lo que tuve que hablar lo hablé o en terapia o con mi abogada y lo presenté en la Justicia". Al ser consultada sobre las afirmaciones de la periodista Yanina Latorre, quien había difundido detalles del acuerdo económico, la protagonista evitó convalidar los rumores pero reconoció la complejidad de esa etapa de su vida al declarar "Yanina sabe muchas cosas, pero prefiero, te juro, no tocar el tema", para luego añadir "La pasé muy mal".

Finalmente, Bargiela concluyó con una reflexión sobre su presente y la importancia de resguardar su bienestar individual frente a las acciones de terceros. "Entiendo que uno, cuando está en un mal momento, a veces habla desde el enojo, desde el rencor, pero no tiene que ver conmigo nada de lo que le esté pasando a él. No tengo por qué recibir efectos secundarios de las elecciones que tienen en su vida los demás", sentenció.