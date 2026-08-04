Guatemala declaró la alerta naranja y ordenó evacuaciones preventivas ante una nueva fase eruptiva del volcán de Fuego, uno de los macizos más activos y peligrosos de Centroamérica. La actividad se intensificó durante las últimas horas con fuertes explosiones, emisión de lava, enormes columnas de ceniza y descenso de flujos piroclásticos por las laderas.

El volcán está ubicado a unos 35 kilómetros al sudoeste de Ciudad de Guatemala y su actividad llevó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) a elevar el nivel de alerta y coordinar la salida preventiva de familias que viven en las comunidades más expuestas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el volcán ingresó en una nueva fase eruptiva caracterizada por explosiones frecuentes, emisión constante de gases y cenizas, fuentes de lava y flujos piroclásticos.

Estos últimos son mezclas de gases, ceniza y fragmentos de roca que se desplazan a muy alta temperatura y representan uno de los principales peligros de este tipo de actividad volcánica.

La magnitud del fenómeno quedó registrada en imágenes difundidas por organismos oficiales y medios locales, donde se observan ríos de lava iluminando la montaña durante la noche y densas columnas de ceniza elevándose varios kilómetros por encima del cráter.

Ante el incremento de la actividad, las autoridades evacuaron a los habitantes de las comunidades más expuestas y habilitaron albergues temporales para recibir a las familias afectadas.

Como parte del operativo preventivo, también se suspendieron las clases presenciales en las zonas afectadas y se dispuso el cierre de la Ruta Nacional 14, una vía estratégica que pasa cerca del volcán y conecta el sur del país con la ciudad colonial de Antigua Guatemala.

La caída de ceniza alcanzó además a distintas localidades cercanas. El material volcánico puede reducir la visibilidad y generar riesgos para la salud y la infraestructura, por lo que se reforzó el monitoreo permanente del comportamiento del volcán.

El antecedente trágico de 2018

El volcán de Fuego mantiene una actividad prácticamente constante, aunque periódicamente registra episodios eruptivos de mayor intensidad.

El antecedente más grave ocurrió en junio de 2018, cuando una violenta erupción generó flujos piroclásticos que arrasaron varias comunidades.

Aquella tragedia dejó cientos de muertos y desaparecidos y afectó a más de 1,7 millones de personas por la caída de ceniza en diferentes zonas de Guatemala.

Por el momento, no se reportaron víctimas por la nueva fase eruptiva. Sin embargo, las autoridades mantienen una vigilancia permanente y advirtieron que la actividad del volcán podría volver a intensificarse durante las próximas horas.