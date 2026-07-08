Evacuaron parte del Hospital Rawson por una explosión y principio de incendio

Una explosión en una caja de electricidad y un principio de incendio en el cableado generaron alarma en el Hospital Rawson durante la jornada del ocho de julio de 2026. El incidente se localizó en el sector de la calle General Paz, espacio que alberga los servicios de Clínica Médica, Farmacia y Traumatología. La situación obligó al desalojo inmediato de los trabajadores presentes como medida de cuidado ante el humo y el estallido inicial.

Desde el cuerpo de Bomberos explicaron que "Se trató de un principio de incendio sobre el cableado del sector de farmacia en el Hospital Rawson, pero fue extinguido con un extintor por personal del lugar".

Aunque el fuego fue controlado de forma rápida por los empleados, se mantuvo un operativo preventivo hasta descartar cualquier tipo de riesgo eléctrico persistente en las instalaciones.

El importante despliegue de las fuerzas de seguridad y emergencias causó preocupación entre los transeúntes y personas que circulaban por las inmediaciones. Sin embargo, las autoridades del centro de salud precisaron que en ese momento no había pacientes internados en los servicios afectados, sino únicamente personal cumpliendo sus tareas.

Al ser un horario temprano, tampoco se registraba una concurrencia de 10 o más personas realizando trámites o esperando turnos, lo que permitió que el impacto en la actividad habitual del edificio fuera acotado.