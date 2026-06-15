Evacuaron una zona de Valle Fértil por presuntos explosivos en un vehículo

Una situación de máxima preocupación se registró en Valle Fértil luego de que se detectara la presencia de explosivos dentro de una camioneta ubicada en la esquina de las calles San Luis y Mendoza. Como medida preventiva, varias personas fueron evacuadas mientras se organizaba un operativo para resguardar la zona.

De acuerdo con la información que circuló entre los vecinos, y a la que pudo acceder DIARIO HUARPE, los elementos explosivos se encontraban dentro de una mochila que había sido dejada en el vehículo. La presencia de ese material generó temor debido al riesgo potencial que implicaba para quienes viven o transitaban por el sector.

Las primeras versiones indicaban que los explosivos tendrían relación con un presunto robo ocurrido en una zona minera, aunque hasta el momento no se conocieron detalles oficiales sobre las circunstancias del hecho ni sobre la identidad de las personas involucradas.

Ante la peligrosidad de la situación, se dispuso la evacuación preventiva de vecinos cercanos para evitar consecuencias en caso de que alguno de los elementos almacenados pudiera activarse o detonar.

Mientras tanto, se aguardaba la llegada de personal especializado en manejo de explosivos para retirar el material de manera segura y determinar con precisión su contenido y nivel de riesgo.

La zona permanecía bajo vigilancia y con restricciones preventivas mientras avanzaban las tareas destinadas a garantizar la seguridad de los habitantes del lugar.