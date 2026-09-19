Evangelina Anderson abandonó Telefe sin aviso y hay bronca en el canal

La pantalla chica atraviesa un recambio inesperado en su grilla diaria. Evangelina Anderson concluirá su etapa en el panel de Cortá por Lozano cuando finalice el mes actual, decisión que responde a la necesidad de atender asuntos personales y la dinámica de su hogar. El vínculo de la modelo con el envío vespertino estaba planificado inicialmente para una brevedad de 10 y cuatro días tras su paso por MasterChef Celebrity, pero la emisora extendió la convocatoria por varios meses.

La continuidad laboral de la expareja de Martín Demichelis tomará un rumbo distinto dentro de la industria. Marcela Tauro reveló en Intrusos cuál será el nuevo destino profesional de la modelo y señaló que "la convocaron para hacer un streaming", frase con la que confirmó la llegada de la integrante de la farándula a las plataformas digitales.

En paralelo a esta partida, la producción de la señal comenzó las gestiones para cubrir el espacio vacante en la mesa de discusión. Aunque surgieron alternativas como Yanina Zilli o Solange Abraham, las autoridades del canal orientan la búsqueda hacia un perfil con mayor repercusión mediática. La principal candidata para sumarse al equipo es Eliana Guercio, exanalista de Gran Hermano que hace poco tiempo dio un paso al costado en A la Barbarossa.

De este modo, las autoridades televisivas avanzan en las negociaciones para concretar el fichaje antes de la finalización del mes, mientras la modelo saliente alista los detalles de su incorporación al espacio de transmisión por internet.