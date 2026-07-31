Evangelina Anderson compartió una foto íntima que se volvió superviral

Evangelina Anderson se encuentra disfrutando de unos días de descanso en la Costa del Sol tras celebrar su cumpleaños en familia. En este contexto, la modelo decidió participar de una tendencia que recorre las plataformas digitales y que propone contrastar una imagen de la niñez con una actual.

En la primera fotografía que forma parte del reto, se observa a Anderson durante su etapa infantil luciendo una gorra clara y una remera blanca con lunares de diversos colores. La segunda captura la muestra en su presente, relajada en una playa de Marbella mientras apoya el rostro sobre su mano bajo la luz del atardecer. Como parte de la estética del desafío, las imágenes incluyen las frases "mini you" y "you now" señaladas con flechas digitales.

Esta iniciativa de Instagram permite a figuras públicas mostrar una faceta más espontánea y alejada de las producciones habituales. Además de las postales retro, la empresaria compartió detalles de su estilo para esta temporada de verano. En sus publicaciones recientes se la ve con una microbikini verde oliva que cuenta con detalles metálicos plateados en los breteles. El conjunto se completa con un pañuelo de estampa animal print y anteojos de sol marrones con armazón fino.

Durante su estadía en la ciudad española, Anderson también se fotografió en un parador local. En esa oportunidad, posó de espaldas frente al mar dentro de una estructura decorativa de madera con forma de corazón, un elemento característico que atrae a los turistas que visitan la región. La modelo continúa compartiendo su viaje con sus seguidores, combinando la nostalgia de los primeros años con las últimas tendencias de la moda internacional.