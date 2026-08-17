Evangelina Anderson contó el peor momento que vivió con su hijo: "Pensó que..."

Evangelina Anderson compartió detalles sensibles sobre el final de su relación con Martín Demichelis, ocurrida en 2025 tras 17 años de pareja. Durante su participación en un programa televisivo, la modelo explicó que la filtración mediática de la noticia, conocida originalmente en agosto de aquel año por Pepe Ochoa en LAM, la obligó a adelantar una conversación fundamental con su hijo mayor, Bastian.

La situación se tornó compleja debido a la distancia geográfica, ya que ella residía en México mientras el adolescente permanecía en Argentina jugando en River y viviendo con su tía. Anderson admitió que "el enfrentar a los chicos y tener esa charla, no tanto con las nenas, porque yo estaba viviendo en México, y mi hijo estaba acá, en River, vivía con mi hermana" resultó un desafío inesperado.

La rapidez con la que se difundió la información en los medios afectó directamente la privacidad de la familia. Según relató la protagonista, "salió en la tele que estaba separada y yo todavía no había hablado con mis hijos. Para mí fue fuertísimo". Ante la urgencia por los mensajes que recibía sobre el anuncio en la pantalla, decidió contactar de inmediato al joven mediante una comunicación digital. Anderson recordó que "cuando me empezaron a llegar mensajes que lo estaban anunciando en la tele y lo llamé por la camarita a mi hijo".

En aquel contexto de presión, la modelo reconoció sus limitaciones del momento. "Yo no estaba preparada emocionalmente para trasmitírselo y lo tuve que hacer como pude", confesó ante el resto de los invitados. El malestar anímico de la madre generó confusión en Bastian, quien llegó a sospechar de un problema médico grave. Anderson detalló que "él había pensado que yo estaba enferma. Por mi manera de actuar, porque estaba atravesando un mal momento, yo sé que él preguntaba en mi entorno si yo estaba enferma, si tenía algún problema de salud".

El encuentro virtual marcó un hito doloroso en el proceso de distanciamiento familiar. La modelo enfatizó que "cuando se lo dije fue un momento muy complicado para mí". Finalmente, al recordar el periodo de la ruptura, concluyó con que "la pasé muy mal durante mi separación".