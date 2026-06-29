Evangelina Anderson luce la manicura francesa que es furor

Evangelina Anderson compartió mediante sus redes sociales una elección estética que reafirma el valor de la simplicidad en el ámbito del cuidado personal. La modelo optó por una manicura francesa tradicional para su participación en el programa Cortá por Lozano, demostrando que ciertas propuestas logran mantenerse vigentes a pesar del paso del tiempo y las nuevas tendencias.

El diseño seleccionado se caracteriza por un primer plano que deja ver una base en tono nude complementada con puntas blancas definidas de manera precisa. Esta apuesta minimalista busca realzar las manos otorgando una sofisticación instantánea sin necesidad de recurrir a colores llamativos o estilos artísticos complejos que suelen aparecer en las temporadas recientes. Al exhibir su elección, la modelo dejó en claro que "menos es más" en el mundo de la belleza.

Dentro del universo de la moda, las denominadas francesitas son valoradas por su versatilidad, ya que resultan adecuadas tanto para compromisos formales como para la rutina diaria. Aunque en los últimos años surgieron variantes con detalles invertidos o colores vibrantes, la versión clásica sigue siendo una de las más solicitadas en los salones de belleza y la favorita entre diversas figuras públicas. Con este gesto, la modelo confirmó que esta variante clásica aporta siempre una imagen prolija y delicada.