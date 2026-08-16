Evangelina Anderson quemó a un famoso y reveló su peor fetiche sexual

Durante su paso por el programa PH Podemos Hablar, Evangelina Anderson compartió una experiencia que dejó perplejos a los presentes. La consigna del conductor Andy Kusnetzoff sobre momentos insólitos en la intimidad motivó a la modelo a relatar un encuentro con un hombre muy conocido a nivel mundial. Ante la curiosidad de los invitados, ella describió la actitud de su acompañante diciendo que "abrió la boca como un Pac-Man y se fagocitó mi pie. Se lo metió todo en la boca".

El asombro se apoderó del estudio y Benjamín Vicuña quiso profundizar en los detalles consultando "¿la patita completa?". Entre risas por la situación, la protagonista intentó buscar una lógica al suceso comentando que "o él tenía la boca muy grande o yo tengo el pie muy chiquito". Por su parte, Lizy Tagliani intervino con humor al asegurar que "conmigo es como una doble".

Para aclarar la mecánica del acto, Santi Talledo realizó un gesto técnico y preguntó "Yo te voy a ayudar. ¿Él hizo esto, o sea así? Pero solo eso. No es que chupó...". La respuesta de Anderson fue tajante al afirmar que "no, no… fue de una. Me sorprendió, la verdad". A pesar del impacto inicial, la modelo aclaró que el encuentro continuó sin mayores sobresaltos. Según sus palabras, "Después me quedé como... fue ahí, jugó un poquito más y después seguimos, y después estuvo bien".

La charla tomó un rumbo más específico cuando el conductor consultó "¿Pero después fue al izquierdo?". Evangelina Anderson negó esta posibilidad indicando que "No, fue una, era una sola". Ante esta precisión, Kusnetzoff concluyó que "Su morbo era una" mientras el resto de los invitados buscaba comprender el origen de ese comportamiento particular.

La anécdota, que involucra a un joven muy conocido, rápidamente generó repercusiones en las redes sociales donde se mencionó el nombre de Ian Lucas como posible protagonista. La historia se dio a conocer el 16 de agosto de 2026 durante la emisión del ciclo televisivo.