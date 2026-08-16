Evangelina Anderson reveló cómo su hijo descubrió su separación

Evangelina Anderson compartió detalles íntimos sobre el quiebre de su relación con Martín Demichelis ocurrido en 2025. Durante su participación en un programa televisivo conducido por Andy Kusnetzoff, la modelo relató el impacto que sintió cuando la noticia se filtró en los medios antes de poder dialogar con sus descendientes. Según explicó la protagonista, la situación ocurrió en agosto tras la confirmación de un periodista en un ciclo de espectáculos.

Al referirse al momento en que enfrentó el tema con su familia, Anderson señaló que "Fue cuando me separé. El enfrentar a los chicos y tener esa charla, no tanto con las nenas, porque yo estaba viviendo en México, y mi hijo estaba acá, en River, vivía con mi hermana". La urgencia de la situación la obligó a actuar de forma inmediata ante la repercusión mediática. La modelo confesó que "Salió en la tele que estaba separada y yo todavía no había hablado con mis hijos. Para mí fue fuertísimo".

Ante los mensajes que alertaban sobre la difusión pública del tema, decidió contactar a su hijo mayor mediante una videollamada. Respecto a ese contacto inicial, admitió que "Yo no estaba preparada emocionalmente para trasmitírselo y lo tuve que hacer como pude". La falta de preparación emocional marcó la complejidad de aquel diálogo improvisado a través de la pantalla.

Un aspecto particularmente difícil del relato fue la percepción que Bastian Demichelis tenía sobre el estado de su madre antes de conocer la verdad. Anderson reveló que el adolescente sospechaba de una dolencia física debido a su estado anímico. Sobre esto, la invitada detalló que "Él había pensado que yo estaba enferma. Por mi manera de actuar, porque estaba atravesando un mal momento, yo sé que él preguntaba en mi entorno si yo estaba enferma, si tenía algún problema de salud".

La entrevista concluyó con la reflexión de la modelo sobre el peso de aquel evento. Anderson aseguró que "Cuando se lo dije fue un momento muy complicado para mí", evitando profundizar en pormenores por respeto a la privacidad del joven. En la actualidad, durante agosto de 2026, la artista recordó aquel proceso que debió sortear de manera pública.