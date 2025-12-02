Evangelina Anderson reveló la verdad de su romance con Ian Lucas

Los rumores de un posible romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas, compañeros del reality MasterChef Celebrity, alcanzaron su punto máximo tras la difusión de un video capturado el pasado viernes 28 de noviembre. Las imágenes mostraban a la pareja muy cerca en un boliche, lo que fue interpretado por muchos como un apasionado beso.

Consultada por la prensa sobre las imágenes que avivaron las especulaciones, Anderson rompió el silencio y fue categórica sobre lo ocurrido: "Con mentiras no, se nota que eso no fue un beso. Mirá si yo voy a estar a los besos en el boliche, con nadie lo haría, por favor".

A pesar de la negación del beso, Anderson sí reconoció la cercanía física capturada en la foto que circuló en una cuenta de X (ex Twitter). Ella explicó que la proximidad era necesaria dadas las circunstancias del lugar: "Hablábamos al oído, en un boliche le hablás al oído a la gente porque no se escucha nada". Además, la modelo mencionó un problema personal que obliga a hablar muy de cerca: "yo que tengo problemas en la voz, que vivo disfónica, habló cerca". Por ello, concluyó que la controversia le resultó trivial: "Me pareció una pavada cuando vi el video que publicaron en varios lados".

Uno de los aspectos más comentados del supuesto vínculo es la marcada diferencia de edad de 16 años entre ambos. Sobre este tema, Evangelina mantuvo una postura abierta: "No digo nada de la edad, porque vaya uno a saber el día de mañana cuando me enamore si es una persona más grande o más chica que yo".

Pese a dejar la puerta entreabierta para el futuro, Anderson se mostró firme en su estado sentimental actual: "Sinceramente estoy sola, solterisima. Estoy trabajando todo el día y con mis hijos". En cuanto a la relación con Ian, la definió como puramente afectiva y de compañerismo: "Es lo más, lo adoro, todos lo queremos mucho, a todos mis compañeros los quiero".

Otros participantes del reality no se sorprendieron ante el crecimiento de los rumores. Esteban Mirol comentó cómo se inició la relación entre Anderson y Lucas, afirmando que "De entrada se llevaron bien y pegaron onda". Por su parte, Maxi López fue un poco más ambiguo, indicando que percibe una conexión: "Puede ser que haya feeling, hay algo pero no sé qué". Evangelina, sin embargo, negó rotundamente cualquier romance con Ian.