Evangelina Anderson contó públicamente que atraviesa una situación de acoso desde hace varios meses y que ya comenzó a asesorarse legalmente para avanzar con una denuncia. La modelo explicó que el hombre está identificado y que el hostigamiento llegó al punto de modificar sus rutinas por temor a encontrárselo.

La revelación ocurrió durante Cortá por Lozano, mientras el programa analizaba el caso de Sofía Gonet y Homero Pettinato. En ese contexto, Anderson explicó que comenzó recibiendo mensajes que interpretó como muestras de admiración, pero que con el tiempo la situación se volvió cada vez más invasiva.

“Te voy a estar esperando en la puerta”

Según relató, al principio bloqueaba las cuentas desde las que recibía mensajes, aunque el hombre creaba nuevos perfiles para continuar contactándola.

La situación escaló cuando comenzó a recibir mensajes en los que le anticipaba que la esperaría a la salida de Telefe. A partir de entonces, Anderson comenzó a utilizar otras puertas del canal para evitar cruzárselo.

También contó que el hombre reaccionaba ante publicaciones en las que aparecía junto a otras personas. Como ejemplo, mencionó un video que realizó con un cronista del programa y aseguró que después recibió mensajes agresivos hacia él, como si existiera una relación sentimental entre ambos.

Anderson confirmó que sintió temor por su seguridad, aunque evitó dar mayores detalles porque el caso es reciente y actualmente analiza los pasos legales a seguir.

La fuerte advertencia de Vero Lozano

Luego de hablar con Anderson fuera del aire, Vero Lozano decidió dirigirse directamente al hombre señalado.

“Ya sabemos quién sos”, expresó la conductora mirando a cámara y le pidió que no volviera a acercarse ni a escribirle a la modelo. Además, advirtió que podría mostrar públicamente su fotografía si la situación continuaba.

El episodio volvió a poner en discusión los límites entre la admiración y el hostigamiento hacia figuras públicas. Anderson remarcó que una conducta que inicialmente puede parecer inofensiva puede transformarse en una situación de temor cuando aparecen mensajes insistentes, amenazas o seguimientos.