Evangelina Anderson sacó a la luz el acuerdo con Demichelis por sus hijos

La modelo Evangelina Anderson y su expareja Martín Demichelis mantienen una particular dinámica familiar vinculada a la crianza de sus hijos Bastián, Lola y Emma tras la separación. La consulta realizada por un usuario en las redes sociales permitió conocer detalles sobre la convivencia cotidiana y la rutina nocturna que comparten en el hogar.

Durante la interacción digital, Evangelina Anderson respondió de manera directa a la pregunta sobre si pasa las noches junto a los menores. Con la frase “Absolutamente todas”, la mediática confirmó que los tres chicos duermen siempre con ella en la Argentina, mientras que Martín Demichelis se encuentra viviendo en Alemania por motivos laborales.

La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis se concretó en agosto de dos mil veinticinco después de dieciocho años de relación sentimental. Desde ese momento, la crianza de Bastián, Lola y Emma quedó bajo la órbita cotidiana de la madre, sin que hasta el momento se hayan brindado mayores precisiones sobre un documento formal o judicial.

Antes de esta confirmación sobre la convivencia nocturna, la expareja atravesó diversos rumores vinculados a supuestas crisis e infidelidades que derivaron en el fin del vínculo. Aunque en un principio evitaron brindar declaraciones profundas, la modelo dejó entrever que existieron cuestiones vinculadas a la confianza que motivaron la ruptura definitiva de la relación.