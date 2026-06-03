Evangelina Anderson y las fotos de su infancia: los parecidos con sus hijos

A veces los recuerdos se quedan guardados en cajas y otras veces vuelven a cobrar vida gracias a la tecnología. Evangelina Anderson decidió abrir el álbum de su historia personal para compartir con sus seguidores una serie de fotos que recorren etapas claves de su vida. Con una mezcla de nostalgia y mucha alegría, la modelo invitó a su comunidad a viajar desde su infancia hasta su rol actual como madre.

A través de sus redes sociales, las imágenes generaron una gran repercusión y transformaron su perfil en un espacio de debate familiar. Al publicar las fotos, la empresaria consultó a sus fans: "¿A cuál de mis hijos me parezco más?". Así, Bastian, Lola y Emma se volvieron protagonistas indirectos de este juego de comparaciones que busca encontrar rasgos hereditarios en las facciones de la modelo.

Uno de los momentos más tiernos del recorrido es una foto de su niñez durante un descanso en la costa. Allí se la ve con una gorra clara y una remera blanca que tiene lunares de colores. En esa publicación, ella escribió: "De vacaciones en Cariló. ¿A cuál de mis hijos me parezco más?". Esa postal entre árboles y luz suave trajo a la memoria aquellas tardes de juegos al aire libre durante los veranos.

El álbum también rescató escenas de su paso por el colegio. En una de las imágenes se puede ver a una joven Evangelina posando muy orgullosa con un disfraz de dama antigua al lado de un compañero de clase. Con estas 10 o más fotos compartidas, Anderson logró que lo cotidiano y lo íntimo se entrelacen, reforzando la idea de que estos momentos familiares son los que tienen mayor valor con el paso del tiempo.