San Juan se consolida como uno de los destinos predilectos para estas vacaciones de invierno, traccionado por eventos deportivos de jerarquía internacional. La llegada de la Selección Argentina de Rugby para enfrentar a Gales ha generado una atmósfera especial que trasciende lo estrictamente deportivo.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el ministro Guido Romero señaló que la ocupación hotelera refleja este entusiasmo. Si bien los datos preliminares del sector gastronómico y hotelero hablaban de un 55% para el Gran San Juan, el jefe de la cartera de Turismo se mostró optimista de cara al cierre de la semana.

“Creo que vamos a superarlo ampliamente. Creo que son dos eventos importantes, el del nacional de motocross, donde son cerca de 600 personas que van a venir, y los Pumas. Vamos a tener un buen fin de semana”. Sobre este último evento, el ministro agregó que la llegada de la albiceleste "generan un ambiente muy cálido en todo lo que es el deporte”.

Además, confirmó que el Estadio San Juan del Bicentenario se encuentra en condiciones “perfectas” tras el periodo de resembrado.

De qué provincias llegan los turistas a San Juan

La estrategia provincial se ha basado en la rotación constante de visitantes, aprovechando que las distintas jurisdicciones del país tienen calendarios de receso diferenciados. Según el ministro, el flujo de turistas se mantiene activo durante todo el mes debido a esta división de fechas.

Al ser consultado sobre el origen de los visitantes que eligen San Juan, Romero fue categórico al señalar que los principales emisores son los grandes centros urbanos del país.

“Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe son las provincias de las que más turistas vienen. Eso está absolutamente chequeado y por una diferencia grande”.

Una planificación de 30 días

Para sostener esta demanda, el Gobierno ha diseñado un calendario que garantiza actividades durante todo el mes, integrando paisajes naturales con experiencias culturales.

“Se ha planificado todo para los 30 días en los lugares que son más turísticos de la provincia, como la Difunta Correa, Ischigualasto, Punta Negra y el Carrascal”, detalló el funcionario.

La oferta se completa con la actividad en las unidades culturales como el Teatro del Bicentenario y el Teatro Sarmiento, buscando que el turista no solo disfrute de la aventura, sino también del arte local.

Hacia adelante, la agenda no da respiro: se espera muy pronto el triangular de voley femenino con Las Panteras y la Maratón de San Juan, que ya cuenta con más de 6.000 inscriptos.