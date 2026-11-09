La Municipalidad de Córdoba suspendió los recitales, espectáculos públicos y actividades recreativas, deportivas y culturales hasta el martes 10 de noviembre, con motivo de la visita del papa León XIV. La medida comenzó a regir el domingo 8 a las 5 y se extenderá hasta las 23:59 del martes, por lo que también afecta a quienes viajaron desde San Juan para participar de las celebraciones y tenían previsto asistir a otras actividades.

La restricción fue dispuesta por el Ente Municipal de Fiscalización y Control y alcanza tanto a espacios públicos como a establecimientos privados, sean abiertos o cerrados. La única excepción corresponde a las ceremonias, actos y actividades oficiales organizados o coordinados formalmente como parte de la visita papal.

La decisión busca garantizar la disponibilidad de personal de seguridad, salud, tránsito, Defensa Civil y emergencias durante la presencia del Pontífice en Córdoba, donde este martes se espera una multitud de peregrinos.

Qué actividades están suspendidas en Córdoba

Según informó oficialmente el municipio, la disposición alcanza a espectáculos públicos, funciones y eventos recreativos, deportivos y culturales comprendidos en la normativa.

Esto incluye recitales, espectáculos musicales y encuentros deportivos o culturales organizados durante las jornadas alcanzadas por la medida, independientemente de si se desarrollan en espacios públicos o establecimientos privados.

En consecuencia, quienes tenían entradas para actividades programadas entre el domingo 8 y el martes 10 deberán consultar con los organizadores si fueron canceladas o reprogramadas.

La Municipalidad no difundió en su comunicado un listado individual de espectáculos afectados ni estableció un mecanismo general para la devolución de entradas.

Qué actividades están permitidas durante la visita del Papa

La suspensión contempla una excepción para las actividades oficiales vinculadas con la visita del papa León XIV, siempre que estén organizadas o coordinadas formalmente dentro del programa.

Esto permite que continúen las celebraciones religiosas y los encuentros autorizados como parte del operativo papal, incluida la vigilia organizada en el predio de FAdeA.

La medida tampoco constituye una orden general de cierre de restaurantes, hoteles y comercios. Aunque estos sectores fueron informados sobre las restricciones, su funcionamiento habitual no debe confundirse con la realización de espectáculos alcanzados por la suspensión.

Habrá controles y posibles sanciones

Durante los tres días de vigencia, el Ente Municipal de Fiscalización y Control y el Ministerio de Seguridad de Córdoba realizarán inspecciones en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades advirtieron que, ante incumplimientos, se labrarán las actuaciones correspondientes y podrán aplicarse las sanciones previstas en la normativa vigente.

La disposición fue comunicada a las cámaras empresariales vinculadas con la gastronomía, hotelería y espectáculos, así como a entidades deportivas y organizadores de eventos, para facilitar las modificaciones en sus agendas.

Cómo afecta a los sanjuaninos que viajaron a Córdoba

La información cobra relevancia para los miles de peregrinos de San Juan que se trasladaron a Córdoba para participar de la misa de León XIV.

Según datos del Arzobispado difundidos anteriormente por DIARIO HUARPE, más de 8.000 sanjuaninos estaban registrados para viajar a las celebraciones papales, principalmente hacia la provincia mediterránea.

Quienes planeaban complementar el viaje con recitales, espectáculos o actividades culturales deberán verificar su disponibilidad antes de trasladarse.

Es importante distinguir que la suspensión general de eventos corresponde a la ciudad de Córdoba. En otras localidades de la provincia existen restricciones específicas sobre los servicios de policía adicional, pero no una prohibición municipal idéntica para todo el territorio.

La medida finalizará el martes 10 de noviembre a las 23:59, de acuerdo con el plazo oficialmente establecido.