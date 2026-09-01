La Justicia le prohibió salir del país a Éver Banega, actual futbolista de Defensa y Justicia, por incumplimientos en el pago de la cuota alimentaria de su hijo Santiago, de 20 años. La medida busca garantizar que el exjugador de la Selección Argentina regularice su situación.

Según explicó Laura Rechia, abogada del joven y de su madre, en la causa se había establecido una cuota provisoria cercana a los USD 3.000 mensuales. Sin embargo, los pagos habrían sido irregulares durante los últimos años y los incumplimientos se fueron acumulando.

La letrada sostuvo que la restricción para abandonar Argentina fue dispuesta por la jueza que interviene en el expediente como una herramienta para lograr el cumplimiento de la obligación alimentaria.

De acuerdo con la abogada, la familia intentó resolver la situación de manera privada antes de avanzar con medidas judiciales más restrictivas. Sin embargo, afirmó que no lograron alcanzar un acuerdo.

Además del pago de la deuda acumulada, el reclamo apunta a que Banega vuelva a cumplir regularmente con la cuota mensual correspondiente a su hijo.

Banega ya figura como deudor alimentario

La prohibición de salir del país no es la primera medida que alcanza al futbolista. Banega ya se encuentra inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Rechia aseguró también que actualmente el jugador no mantiene relación con Santiago y señaló que no existieron acercamientos recientes entre padre e hijo.

La obligación alimentaria para los hijos se extiende, como regla general, hasta los 21 años. Sin embargo, puede continuar hasta los 25 cuando el hijo estudia o se capacita y esa situación le impide mantenerse de manera independiente.

Banega, de 38 años, juega actualmente en Defensa y Justicia y cuenta con una extensa trayectoria profesional. Pasó por Boca, Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla, Inter, Newell's y Al-Shabab, entre otros equipos.

También disputó 65 partidos con la Selección Argentina y formó parte del plantel que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

Ahora, el futbolista deberá permanecer en Argentina mientras continúa el expediente y busca regularizar la situación vinculada con la cuota alimentaria de su hijo.