Evo Morales criticó a Áñez desde Argentina

El ex presidente de Bolivia Evo Morales cuestionó hoy al Ejecutivo interino boliviano de la presidenta Jeanine Áñez desde la Argentina, adonde arribó ayer tras su estancia en México y recibió asilo político a la espera de ser declarado refugiado.



"El gobierno de facto de Añez, Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa pretende volver al pasado. Hablan de privatizar y entregar nuestras empresas estratégicas a las transnacionales. Están preparando el retorno del FMI (Fondo Monetario Internacional)", aseveró Morales a través de la red social Twitter.



El líder indígena recordó que "el pueblo boliviano, junto al proceso de cambio, luchó por recuperar" los recursos naturales de su país, rico en hidrocarburos y litio.



Morales difundió este mensaje desde Argentina, donde llegó ayer y pidió ser acogido como refugiado.



El gobierno del presidente Alberto Fernández, quien asumió la presidencia el martes pasado, dijo que aceptará la solicitud de Morales al considerarlo un "perseguido", pero con la condición de que no haga declaraciones políticas desde el país.



El canciller argentino, Felipe Solá, dijo ayer que Morales será "libre de moverse" durante su estancia en Argentina y defendió la situación de refugio al considerar que el gobierno "de facto" de Añez -al que Fernández no reconoce-, "no le da las condiciones necesarias" para su vuelta a su tierra.



Pero Solá advirtió que el Ejecutivo argentino no quiere que Morales ni el resto del equipo que lo acompaña "usen" al país para hacer política y hagan "declaraciones públicas" de campaña.



"Se podrán ver con quien quieran, pero no podrán públicamente opinar ni generarle algún problema a Argentina en este sentido. Es un compromiso político, no lo dice la ley", aclaró.



Morales, que fue nombrado por su partido Movimiento al Socialismo jefe de campaña para las nuevas elecciones fijadas en 2020, abandonó su país el pasado 11 de noviembre después de que las Fuerzas Armadas lo forzaran a dejar el cargo y recibió asilo en México al día siguiente.