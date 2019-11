Evo Morales espera que el informe de la OEA sobre elecciones no sea político

El presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó hoy que espera que las conclusiones de la auditoría que realiza la Organización de Estados Americanos (OEA) a las elecciones del 20 de octubre sea un informe "técnico-jurídico" y "no político".



"Vamos a ser respetuosos a las conclusiones del informe de la OEA y los países, y esperamos que sea un informe técnico-jurídico y no político", manifestó el mandatario boliviano en un acto en la entrega de una graderías en una población del departamento central de Cochabamba.



Morales reiteró que la oposición, que reclama por un supuesto fraude electoral en los comicios, aún no presenta pruebas ante ese organismo y lamentó que las protestas en distintas partes del país continúen y que solo perjudiquen "a los más humildes".



"Quiero decirles al sector opositor, sea de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz que están dando una mala imagen al mundo haciendo pegar a los más humildes, no dejando trabajar a los comerciantes que viven al día", expresó el gobernante boliviano.



De la misma manera, Morales lamentó que algunos grupos intenten generar violencia en las protestas y sostuvo que los intentos de "golpe de Estado" de la pasada semana fracasaron.



Este sábado es feriado en Bolivia por Todos los Santos, una tradición en la que se cree que las almas de los fallecidos visitan el mundo de los vivos.



A pesar que el mandatario pidió un "cuarto intermedio" en las medidas de presión, continúan algunos bloqueos en algunas ciudades del país exigiendo unas nuevas elecciones pero no son tan contundentes como los pasados días, reportó la agencia de noticias EFE.



La delegación de la OEA conformada por unos treinta técnicos llegó a Bolivia esta semana para iniciar la auditoría de los comicios generales del 20 de octubre, que durará al menos unos doce días.



El viernes, el coordinador técnico de la delegación de la OEA, Arturo Espinosa, se retiró de la auditoría para "no comprometer su imparcialidad" ya que realizó manifestaciones públicas previas acerca del proceso electoral en el país.



El edificio donde realizan su trabajo la delegación de la OEA y el hotel cercano donde se alojan los técnicos registraron protestas el viernes.



Los manifestantes denuncian que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, avaló la candidatura a la reelección del presidente boliviano pese a que la oposición la considera ilegal.



El órgano electoral de Bolivia procedió este viernes a la firma de los resultados de las elecciones, un formalismo previsto en el cronograma del proceso electoral, que la oposición denuncia fraudulento y no reconoce la victoria que da al presidente.



Un repentino cambio de tendencia en el recuento preliminar, que pasó de prever una segunda vuelta con el opositor Carlos Mesa a dar el triunfo en primera ronda a Morales, desencadenó el día después de las elecciones las sospechas de fraude.