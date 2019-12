Evo Morales participa de la tradicional marcha de las Madres de Plaza de Mayo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El derrocado ex presidente de Bolivia, Evo Morales, participará hoy de la tradicional marcha de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, bajo la consigna de "Ser parte de la historia que no se detiene".



Se trata de la marcha número 2.176 de las Madres de Plaza de Mayo, encabezada por su titular, Hebe de Bonafini, y de la cual participará el ex mandatario boliviano quién se encuentra en nuestro país en carácter de refugiado, tras la asunción del presidente Alberto Fernández.



"HebeDeBonafini y las Madres reciben al compañero @evoespueblo.Te esperamos, 15.30 hs, para marchar y ser parte de la historia que no se detiene", invitan desde la agrupación a través de las redes sociales.



Por otra parte, voceros de las Madres, indicaron a Télam que "Evo participó ayer de un chocolate para niños junto a integrantes de la comunidad boliviana, en un acto que se desarrolló en el campo de deportes del Colegio Nacional Buenos Aires".



En tanto, recordaron que la semana pasada las Madres denunciaron "los crímenes y el lawfare en Bolivia ante la Corte Interamericana de DDHH", y "exigieron que se detenga la persecución judicial a los líderes populares Evo Morales, el ex presidente de Brasil Lula Da Silva; la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; y el ex presidente de Ecuador Rafael Correa".



En tanto, en las últimas horas, Morales agradeció en Twitter al Grupo de Puebla "por la declaración donde se pide el cese de la violencia y el respeto a la dignidad y los derechos humanos en Bolivia".



En el texto, subrayó también que "organismos internacionales, gobiernos y personalidades, condenan la persecución del gobierno de facto de (Jeanine) Áñez, (Luis Fernando) Camacho y (Carlos) Mesa".