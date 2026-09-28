Los dos adolescentes de 17 años que resultaron gravemente heridos durante un choque ocurrido el sábado en Rawson presentan una evolución favorable. Uno de ellos dejó terapia intensiva y pasó a sala común, mientras que al otro pudieron retirarle la sedación y respondió a los primeros estímulos.

El siniestro ocurrió durante la madrugada en la intersección de calle San Miguel y Callejón Recabarren. Los jóvenes circulaban en una moto Corven 110 cc cuando fueron impactados por un Peugeot 207 conducido por Fabiana Gómez, de 58 años, según la información conocida hasta el momento.

Como consecuencia del impacto también fue alcanzada Leonor Arias, de 44 años, quien circulaba en otra motocicleta Corven 110 cc. La mujer fue trasladada al Hospital Rawson y posteriormente recibió el alta médica.

La situación de los adolescentes fue más delicada. Ambos ingresaron directamente a terapia intensiva tras el choque. Sin embargo, en las últimas horas se registraron avances en sus estados de salud.

Uno de ellos logró ser trasladado a una sala común, mientras que al segundo le retiraron la sedación y respondió favorablemente a los primeros estímulos. Pese a esa evolución, su estado general todavía es considerado delicado.

La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Especiales. Por el momento no hay detenidos, aunque se espera que la conductora del Peugeot sea imputada en el marco de la causa. De acuerdo con la hipótesis inicial, el choque se habría producido cuando intentó realizar un giro e impactó primero contra la moto en la que circulaban los adolescentes.

El test de alcoholemia realizado a Gómez dio resultado negativo y todavía se aguardan los resultados de los estudios toxicológicos correspondientes.