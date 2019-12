Ex funcionarios fueguinos justifican la compra de un casino de Cristobal López en Ushuaia

Ex funcionarios de la gestión de la gobernadora Rosana Bertone justificaron hoy la compra realizada por el Estado provincial, del edificio del casino de la ciudad de Ushuaia, propiedad de la firma Casino Club vinculada al empresario Cristobal López, a través de una operatoria de 9,1 millones de dólares formalizada el último día hábil de Bertone en el poder.



La adquisición del inmueble con forma de ballena y ubicado sobre la costa del Canal Beagle, en pleno centro de la capital fueguina, es objetada por el gobernador electo Gustavo Melella, quien asume el martes en el cargo, y sugirió que la operación tiene puntos oscuros y “compromete a la futura gestión en medio de una crisis económica”.



Sin embargo, ex funcionarios del gabinete de Bertone le dijeron a Télam que la compra está “totalmente justificada” porque se trata de un “lugar estratégico que será convertido en un centro cultural”.



El ex secretario de Cultura de la provincia Gonzalo Zamora recordó que el Estado se interesó en el edificio porque luego del cierre del casino en 2018 (cuando López estaba detenido) dos jóvenes de la ciudad juntaron más de 3500 firmas a través de la plataforma Change.org pidiendo que el sitio fuera transformado en un centro cultural.



También explicó que la Legislatura provincial autorizó por ley a la gestión, para endeudarse hasta 10 millones de dólares con el objeto de realizar la operación.



“Después de eso comenzó una negociación con los representantes de Casino Club que incluyó dos valuaciones del Tribunal de Tasaciones de la Nación, la intervención del Tribunal de Cuentas de la provincia y de la Auditoría Interna del gobierno”, detalló Zamora en dialogo con Télam.



El ex funcionario precisó que a través de la segunda tasación, el precio disminuyó 800 mil dólares (de 9,8 a 9,1 millones) y que las negociaciones con los empresarios permitieron que la financiación se estirara de cuatro a cinco años.



De acuerdo a los datos finales, la operatoria inmobiliaria fue pautada en 9.104.000 dólares, de los que la gestión Bertone pagó un adelanto 2 millones de dólares antes de dejar el cargo, y los restantes 7.104.000 se cancelarán en los próximos 5 años, a través de 20 cuotas trimestrales de 355.200 dólares, señalaron fuentes oficiales.



“Lo que hizo la gobernadora antes de finalizar su mandato fue escriturar el edificio a nombre de la provincia. Y por eso concretó el adelanto de 2 millones de dólares. No es que se eligió el último día de la gestión para hacerlo, sino que las negociaciones llegaron hasta último momento”, justificó el ex secretario de cultura.



Según Zamora, la provincia “ya cuenta con las llaves del edificio, y ahora será la próxima gestión la que tendrá la oportunidad de reacondicionarlo y convertirlo en un centro cultural”.



“Hablamos de un edificio de 6.500 metros cuadrados de superficie, en pleno centro de Ushuaia, equipado con tecnología, y por lo tanto capaz de funcionar como una usina cultural equivalente a las que poseen las principales ciudades del mundo”, afirmó Zamora.