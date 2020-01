Ex guitarrista de Red Hot Chili Peppers relató cómo lo despidieron de la banda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Josh Klinghoffer, ex guitarrista de la banda californiana Red Hot Chili Peppers, expresó hoy que no se sintió “sorprendido” por la decisión que tomó la banda al desvincularlo y pedirle a su antiguo integrante John Frusciante que vuelva a tomar su lugar en la formación.



A finales del año pasado, los músicos Anthony Kiedis, Flea y Chad Smith anunciaron la despedida de Klinghoffer, con quien Red Hot Chili Peppers había lanzado los álbumes “I'm with You” (2011) y “The Getaway” (2016), y dieron la noticia del regreso de Frusciante a la banda.



En una entrevista con el podcast “WFT? with Marc Maron”, replicada por DPA, el ex guitarrista recordó: "Fui en bicicleta a casa de Flea, porque vivimos muy cerca. Cuando llegué, me senté y me dijeron 'seremos directos, le pedimos a John que regrese al grupo'".



El músico había ingresado en la banda en 2007 al ser amigo y colaborador de Frusciante quien, al marcharse en 2010, le dejó el puesto de guitarrista titular.



Klinghoffer contó que estaba al tanto de los encuentros de Frusciante, Kiedis y Flea, quienes habían estado tocando de vez en cuando, y afirmó que no se sintió sorprendido por la noticia.



Sobre ese momento, expresó: “Lo único que pude pensar fue que desearía haber hecho más cosas con ellos, musicalmente y creativamente, que quizás hubieran hecho que este momento fuera absolutamente imposible".



Y añadió: "Es el lugar de John. Estoy feliz por él, de que haya vuelto con ellos. No hay enemistad. Si esto hubiera pasado hace cinco años atrás hubiera sido duro, pero después de diez años, dos giras y casi tres discos escritos estoy orgulloso de lo que hice con ellos, siento que creamos algo".



Actualmente la banda se encontraba escribiendo su próximo álbum, aunque no se sabe si todo lo hecho será descartado para empezar desde cero.