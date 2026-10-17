Un grupo de socios productores presentó una denuncia penal contra el escritor y empresario Hernán Casciari por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos aportados para diversos proyectos de Orsai Audiovisuales. La causa quedó formalmente radicada en el Juzgado Criminal y Correccional N° 34 y será investigada por la Fiscalía N° 16 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La polémica gira en torno al modelo de financiamiento implementado desde 2020, mediante el cual miles de personas adquirieron bonos para financiar largometrajes y convertirse en “socios productores”, un sistema alternativo que prometía presupuestos independientes, rendiciones de gastos y participación proporcional en las ganancias comerciales. De acuerdo al medio periodístico El Destape, trató de contactarse con Casciari pero no emitió declaraciones sobre la demanda judicial.

El modelo bajo la lupa: cruces de fondos y falta de comprobantes

Con el transcurso de los proyectos, los inversores comenzaron a reclamar información detallada sobre el destino de los fondos, exigiendo presupuestos desglosados y rendiciones económicas completas.

Uno de los puntos más cuestionados se centra en el manejo cruzado de recursos: según los denunciantes, el propio Casciari habría blanqueado públicamente que, cuando un proyecto requería liquidez, se utilizaba dinero proveniente de otra producción, perjudicando a aportantes que no necesariamente participaban de ambos films.

El abogado patrocinante, Ariel Gil Ces, detalló que la investigación judicial evaluará si se cometieron delitos como estafa, evasión fiscal, malversación de fondos privados o asociación ilícita.

Según el letrado, la gente confió en la reputación pública del escritor, pero en las planillas de rendición de cuentas "no hay nada comprobable" y el mecanismo se asemejaría al de una estafa piramidal. Por su parte, los afectados relataron que, en medio de los reclamos, el autor los catalogó como “talibanes disconformes” y los retó a que lo demandaran.

Casos testigo

Desde el inicio del modelo con la película La Uruguaya (basada en la obra de Pedro Mairal), Orsai acumuló aproximadamente 23.640 participaciones distribuidas en diversas producciones. Entre ellas destacan Sola en el Paraíso (938 participaciones), La Uruguaya (1.967), Canelones (5.495), La Muerte de un Comediante (10.139), Emi On Off (4.000) y D.A.M. (1.101).

En efecto, varios inversores expusieron pérdidas millonarias y magros retornos económicos. "Sola en el Paraíso", en este proyecto, la socia productora Lilian Bouzas cuestionó que el documental protagonizado por Justina Bustos (con un presupuesto de USD 90.007,16) fuera subido de forma gratuita a YouTube sin consultar a los aportantes, anulando las posibilidades de recupero económico.

En el caso de "La Muerte de un Comediante", la producción dirigida y protagonizada por Diego Peretti superó los USD 1,8 millones de presupuesto y se rodó en Bruselas, pero posteriormente se informó que generó pérdidas, sin una rendición integral con comprobantes respaldatorios.

El socio Luis Salvatto, quien aportó USD 500 para "Canelones" y USD 2.000 para la película de Peretti, indicó que tras sus reclamos solo recibió USD 56,40 (un 2,25% de su inversión). En la misma línea, Facundo Pedrotti invirtió USD 850 confiando en la trayectoria de Casciari y aseguró haber percibido apenas USD 9,87 de retorno.

El modelo de financiamiento que procuraba Orsai, consistía en un sistema alternativo para rodar películas sin intermediarios tradicionales y con participación de los inversores en distintas instancias de los proyectos.

“No es crowdfunding, porque eso es entregar dinero sin pedir nada a cambio. Esto es una inversión”, decía Hernán Casciari en una entrevista para Almorzando con Juana Viale (El Trece), en junio de 2024. En el plan de negocios también se garantizaba el acceso a información económica y financiera, presupuestos independientes, rendiciones de gastos y una participación proporcional en las ganancias generadas por la explotación comercial de las obras.

Con el avance de los trabajos, algunos socios comenzaron a cuestionar ciertos manejos y decisiones de Orsai y reclamaron información sobre el destino del dinero. Entre las observaciones que hacían los perjudicados aparecen pedidos de presupuestos desglosados, rendiciones económicas completas, explicaciones sobre modificaciones presupuestarias y detalles sobre las decisiones vinculadas con la distribución y comercialización de las películas.

Acciones legales

Uno de los puntos centrales del reclamo colectivo, está relacionado con una explicación que, según los denunciantes, Casciari habría dado públicamente acerca del uso de fondos entre diferentes proyectos.

De acuerdo con esa reconstrucción, cuando un filme o una serie necesitaba recursos adicionales, se utilizaba dinero proveniente de otro proyecto para cubrir esos gastos. Los socios ponen en jaque esa metodología porque quienes aportaban para un determinado equipo no necesariamente participaban de los siguientes trabajos de Orsai.

El abogado Ariel Gil Ces, representante legal por la demanda, sostiene que la investigación debería determinar si existieron delitos vinculados con el manejo de los fondos. “El delito de estafa se tipifica cuando no se da información y se engaña a la gente para que confíe en vos. La gente puso plata porque confiaba en la reputación de Casciari. Estafa es el delito más básico, puede haber delitos de evasión fiscal, malversación de fondos privados y hasta una asociación ilícita”, afirmó el letrado, consultado por El Destape.

“Él (Casciari) blanqueó la entrada de la plata, pero no blanqueó la salida. En el excel de rendición de cuentas que recibieron los socios inversores no hay nada comprobable”, además sentenció: “Que se haga cargo del error no lo hace inocente. Esto es similar a un caso de estafa piramidal, porque hubo mucha gente que atrajo a otra gente a los proyectos de Orsai y puso dinero de buena fe”, dijo el abogado querellante.

Los afectados esperan que Casciari sea citado a indagatoria y que el conflicto pueda resolverse mediante una mediación penal. De acuerdo a sus relatos, durante el conflicto el escritor se refirió a ellos como “talibanes disconformes” y también los arengó a que, ante su disconformidad con el modelo Orsai, lo “demanden”.

El expediente judicial continuará su curso para esclarecer si las decisiones administrativas de la productora incurrieron en ilícitos penales.