Excarcelan a los tres policías de la Ciudad por el homicidio de un remisero en Villa Crespo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ordenó hoy la excarcelación de los tres efectivos de la Policía de la Ciudad acusados de haber matado a balazos a un remisero que los amenazó y atacó con un cuchillo el 1 de este mes, en el barrio porteño de Villa Crespo, informaron fuentes judiciales. Esta decisión benefició a la inspectora Beatriz Manzanelli (41), la oficial Daniela López (32) -quienes ya gozaban de arresto domiciliario- y al oficial primero Ramón Pérez (39), quien hasta esta tarde estuvo alojado en un penal federal en el marco de la causa por el homicidio de Claudio Roman (39). En el caso de Pérez, los camaristas Julio Lucini, Mariano González Palazzo y Magdalena Laiño le otorgaron la excarcelación bajo una fianza de 100 mil pesos. Lucini y González Palazzo señalaron que si bien la jueza en lo Criminal y Correccional 49, Ángeles Gómez Maiorano calificó el accionar como un homicidio cometido abusando de su función como integrante de la Policía de la Ciudad y agravado por el uso de arma, “resulta difícil establecer por vía incidental una correcta calificación de los hechos”. En cuanto a la situación de Pérez, los camaristas recordaron al tramitar la prisión domiciliaria se realizaron los estudios pertinentes que dieron cuenta de su arraigo y no advirtieron "peligro de entorpecimiento desde que en la causa interviene otra fuerza preventora que ya realizó gran parte de la recolección probatoria". También aclararon que “no es necesario” ahondar en esos extremos ya que a la fecha no se ha resuelto la situación procesal de los imputados. Por su parte, Liaño recordó que el fiscal de Instrucción Marcelo Retes no se opuso a la excarcelación, tras lo cual la jueza rechazó el pedido y sostuvo que el dictamen de aquel “no era vinculante”. “Los motivos que sustentaron la denegatorio han perdido virtualidad, pues tal como la propia magistrada lo reconoce al conceder los arrestos domiciliarios, restan pocas medidas de prueba por producir y las pendientes están próximas a ser agregadas de modo que ningún peligro de entorpecimiento se vislumbra en el presente”, sostuvo. Y estimó “que el temperamento adoptado lesionó la garantía de imparcialidad del juzgador por afectación del principio acusatorio” al tiempo que remarcó que al no resolver la jueza la situación procesal "resulta improcedente la continuidad de su detención”. La semana pasada, la jueza había dispuesto que Manzanelli y López cumpliesen en sus domicilios el arresto ya que son madres de niños lactantes. El hecho ocurrió el 1 de octubre, alrededor de las 11.30, en Malabia al 900, entre Castillo y Jufré, de Villa Crespo donde dos efectivos de la comisaría 15 B de la Policía de la Ciudad, el oficial primero Pérez y la inspectora Manzanelli, llegaron a bordo de un patrullero para realizar una citación judicial, y en el lugar había otra mujer policía, López, con la que se pusieron a dialogar. Según la versión policial, corroborada por los videos, el oficial estacionó el móvil y minutos después Romano frenó su Volkswagen Polo detrás. El hombre, que trabajaba como chofer para una ART, bajó del auto con sus manos ensangrentadas, armado con una navaja y, sin mediar palabra, atacó a Pérez, quien estaba al volante del móvil, a través de la ventanilla. El oficial resultó lesionado en la mano y el brazo izquierdos y en la región derecha del cuello, por lo que efectuó un primer disparo desde dentro del móvil. El agresor pasó por adelante del patrullero y caminó hacia Manzanelli, quien ya había bajado de la unidad, y recibió los primeros disparos que lo tumbaron al suelo. Segundos más tarde, Pérez le pegó a Romano una patada en la cabeza y más tarde la víctima fue rematada cuando quiso volver a incorporarse. Algunas fuentes judiciales indicaron que, según al autopsia, Romano fue asesinado de siete balazos, aunque la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y quien representa a la pareja de Romano como querellante en el expediente, reveló que los balazos fueron nueve. Según las fuentes, la mayoría de los impactos Romano los tenía de la cintura para abajo y el disparo mortal fue uno en el pecho que le atravesó los dos pulmones y afectó una arteria del corazón. La Justicia investiga también cómo se produjeron las heridas que Romano tenía previas a los balazos -un corte en una muñeca y dos puntazos en el abdomen-, y si fueron autoinflingidas en un intento de suicidio previo. En la escena del hecho se secuestró una navaja o cuchillo táctico que, según los policías y testigos, fue el arma que usó Romano para atacar a los policías y podría ser la misma con la que se provocó las heridas. Por su parte, los imputados declararon en sede judicial que declararon que le dispararon en ocho oportunidades porque lo vieron "enajenado" y que no encontraron otra manera de reducirlo porque temieron por sus vidas.