La reciente separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez sumó un nuevo capítulo luego de que Rocío Robles hablara sin filtros sobre el final de este romance. La periodista deportiva, quien comparte las jornadas de grabación en MasterChef Celebrity con la joven empresaria, celebró la ruptura y dejó en claro que todo el elenco del certamen de cocina apoya incondicionalmente a la influencer en este momento personal.

El conflicto mediático estalló cuando Juan Manuel Ramírez realizó duras declaraciones públicas criticando el estilo de vida de su expareja. Frente a estos dichos, la heredera no se quedó callada y lo calificó como un "poco hombre", asegurando además que su única intención era buscar cámara para ganar fama a costa de su apellido.

En diálogo con el ciclo SQP, la comunicadora respaldó por completo la postura de su compañera de reality y celebró su soltería con una frase contundente: "Estamos todos re contentos de que se haya separado. Ella es mucho pan para ese salame". Además de destacar su belleza y elegancia natural, remarcó que es una "buena persona" y confirmó que se ganó el cariño de todos en el programa.

Al profundizar sobre la personalidad de la hija de Ricardo Fort, la panelista la describió con mucho afecto y aseguró que merece estar acompañada por alguien que le sume bienestar. “Es espontánea, fresca, hermosa y lo tiene todo. Si alguien va a estar con ella, lo único que le debe brindar es felicidad y si le quita la paz, no vale la pena”, reflexionó sobre el presente sentimental de su amiga.

Asimismo, brindó detalles sobre cómo atravesó la joven los últimos tramos de su noviazgo durante las extensas jornadas laborales en la televisión. Según su testimonio, el desgaste de la pareja era evidente para su entorno cercano: “Ella estaba conflictuada, no se ponían de acuerdo”, confesó respecto al clima que se percibía en el detrás de escena.

Finalmente, la periodista manifestó su indignación al enterarse de las críticas que realizó el exnovio de la mediática y coincidió con los términos utilizados por la propia protagonista: “Es de poco hombre hablar así de una mujer”. Para cerrar, señaló que la ve muy animada, le recomendó disfrutar de su juventud y se ofreció como compañera de salidas: “Para salir estoy, la acompaño”.