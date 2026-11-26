A seis años de la partida de Diego Armando Maradona, su excustodio Walter Montero brindó una entrevista a Nancy Duré en Puro Show y apuntó con dureza contra Rocío Oliva. En la charla repasó su vínculo de 16 años con el astro y aseguró que la expareja del Diez “No fue buena influencia”.

El guardaespaldas contó que empezó cuidando a las hijas de Maradona en eventos hasta ganarse su confianza y entrar a su círculo íntimo. Recordó que en esa etapa el exfutbolista estaba en pareja con Verónica Ojeda, buscaba reconquistar a Claudia Villafañe a quien llamaba “su gran amor” y aseguraba: “Diego estaba impecable, decía que estaba mejor que en el 86”.

Al analizar el quiebre en la vida del ídolo con la llegada de Rocío Oliva, Montero afirmó que la relación se volvió tóxica con discusiones verbales y sentenció: “Se pelea con Verónica y después aparece Rocío. Ahí Rocío no fue buena influencia”. También sostuvo que el vínculo no era por amor sino por buscar un protagonismo que no le correspondía.

Según el excustodio, Oliva le bloqueaba el celular a Maradona y a veces pasaba un día entero sin que notaran lo que ocurría. Detalló que allegados, jugadores o hijas llamaban a su propio teléfono porque no estaba bloqueado, mientras el astro decía “Yo no bloqueé nada” sin entender la situación.

Montero añadió que cuando Rocío pedía dos o tres horas a solas, Diego aprovechaba para jugar al fútbol o tomar unos mates con viejos conocidos, dejando abierta la duda sobre qué hacía ella en ese lapso. Además, cuestionó cómo generó sus bienes y lanzó: “Fijate de qué trabaja Rocío, qué tiene. Cómo generó todo lo que tiene, lo mucho o lo poco”.

En el tramo final, el excolaborador se refirió al entorno que rodeó al Diez desde el Mundial de Brasil en 2014 con la aparición de Matías Morla, Maximiliano Pomargo, Vanessa y Alejo. Sobre este último expresó: “Nunca me cerró. No confiaba en él. Más allá de que Diego lo habilitaba, no entendía qué hacía ahí”, y concluyó que el grupo buscó aprovecharse y le sacó provecho.