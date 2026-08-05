La crisis institucional que atraviesa el Club Atlético Unión abrió un nuevo capítulo. Exdirigentes e históricos colaboradores de la institución comenzaron a movilizarse con el objetivo de impulsar un proceso de unificación y renovación que permita recuperar la estabilidad deportiva, económica e institucional. Como primer paso, este miércoles por la noche se realizará una reunión de carácter social en El Gigante de Rawson, abierta a hinchas y simpatizantes. El encuentro buscará generar un espacio de diálogo para analizar el presente de la institución y comenzar a construir consensos sobre el futuro del club.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Nelson Palacio, referente vinculado históricamente a Unión, confirmó que un grupo de exdirigentes y allegados decidió volver a involucrarse luego de los reiterados pedidos de socios e hinchas. "Nos empezó a llamar mucha gente porque ven que el club está a la deriva. La idea siempre fue que Ricardo Torres vuelva y que podamos aportar para sacar adelante a Unión", afirmó.

Una convocatoria para dialogar

Palacio explicó que la intención no es confrontar con la actual conducción, sino generar un espacio de diálogo que permita encontrar una salida consensuada. "Queremos que no vuelva a pasar lo que ocurrió con otras personas que fueron presionadas. La idea es reunirnos con la comisión y pedirles que den un paso al costado, pero siempre desde el diálogo y el respeto", sostuvo.

Asimismo, aclaró que la convocatoria no tiene un carácter político ni responde a un sector determinado, sino que busca reunir a quienes sienten pertenencia por el club para debatir propuestas que permitan recuperar el rumbo institucional.

El regreso de dirigentes históricos

Según relató Palacio, antes de las últimas elecciones ya existieron conversaciones entre la actual conducción y referentes históricos como Ricardo Torres, Luis Guardia, Juan Ramírez y otros exdirigentes con la intención de conformar un proyecto común. "Nos reunimos para intentar una unificación, pero no fue posible. Sin embargo, la voluntad de volver y colaborar siempre estuvo", aseguró.

El referente consideró que Unión necesita un profundo ordenamiento institucional, tanto en el aspecto deportivo como en el económico y administrativo.

"Queremos lo mejor para Unión"

Palacio también hizo referencia a las sucesivas renuncias de integrantes de la comisión directiva, situación que, según indicó, debilitó el funcionamiento del club. "La idea es formar un grupo sólido, donde quienes asuman el compromiso permanezcan y trabajen por el club. Hoy terminan renunciando muchos dirigentes y quedan dos o tres manejando todo", expresó.

Finalmente, remarcó que el encuentro de este miércoles en El Gigante de Rawson apunta exclusivamente a abrir un canal de diálogo entre hinchas y exdirigentes. "Queremos llegar pacíficamente al club. No buscamos portazos ni conflictos. Lo único que pretendemos es que Unión vuelva a ordenarse y recupere el rumbo que merece", cerró.