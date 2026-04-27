Exequiel Zeballos se va de Boca, la actitud que enfureció a Riquelme

La situación contractual de Exequiel Zeballos mantiene en vilo al mundo Boca tras su regreso a las canchas luego de dos meses de inactividad por lesión. Aunque el club tiene la intención firme de retenerlo, el futbolista ha manifestado una postura clara sobre los pasos a seguir en su carrera profesional.

Sobre este escenario, el periodista Ezequiel Sosa detalló que hay una decisión personal de Zeballos de analizar ofertas del exterior. Según el comunicador, el conflicto no radica en una salida conflictiva, pero sí en una búsqueda de nuevos horizontes. Si fuese por Boca, renueva el contrato y se queda. Pero si el cierra al club y al jugador, puede darse en junio, explicó Sosa.

Desde el Consejo de Fútbol intentan transmitir tranquilidad mientras negocian con el entorno del atacante. Marcelo Delgado, secretario deportivo de la institución, reconoció los contactos formales. Hay charlas con el representante, tenemos que estar con calma, Exequiel tiene un futuro enorme, muchas condiciones, estamos hablando con el representante y esperamos pronto resolver ese tema, afirmó el Chelo.

La prioridad para la dirigencia es blindar al patrimonio del club antes de considerar cualquier transferencia. Lo principal para nosotros es la renovación de Exequiel, después si surge alguna posibilidad la vamos a analizar, sea junio o diciembre, lo importante es llegar a un acuerdo y renovar el contrato, remarcó Delgado.

Sin embargo, los puntos de fricción en la mesa de diálogo incluyen el monto de la cláusula de salida y la duración del vínculo. Sosa advirtió que el futbolista pretende una cláusula baja para facilitar una partida inmediata ante una propuesta convincente. No aseguro que siga jugando en Boca después de junio. Lo que sí aseguro es que no se va a ir libre. El precio de la cláusula en la renovación no es algo menor. Entienden desde su entorno que es el momento para analizar las ofertas. En esa conversación están, sostuvo el periodista de TyC Sports.

A pesar del hermetismo, las reuniones continúan en las oficinas del club. Puedo confirmar que el representante de Zeballos estuvo en Boca, algunos dicen que no para hablar de la renovación, pero déjenme desconfiar. Delgado no descartó que se pueda ir en junio, no es renovación o nada, concluyó Sosa respecto a la negociación que involucra también una discusión salarial.